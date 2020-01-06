Музей ретротехники открыли в Якутске

Открытие музея ретро техники прошло 4 января в столице республики, сообщает телеканал «Якутия 24».

На территории комплекса представлено более 20 экспонатов советской и зарубежной классики. Все модели воссозданы поклонниками раритетных автомобилей и фототехники.

Отмечается также, что, помимо раритетных экземпляров транспортных средств, на выставке представлены образы советской мебели, игрушек и бытовой техники.

Музей находится по адресу: Автодорожная 9г на девятом этаже автопаркинга в микрорайоне Прометей. Часы работы — с 10.00 до 19.00 часов. Вход для взрослых платный -200 рублей, детям до шести лет – вход бесплатный, детям от 7 лет -100 рублей.