Музей Победы приглашает проголосовать за новогодние открытки якутян

Творческие работы жителей Республики Саха представили на виртуальной выставке Международного конкурса «Нарисуй «Ёлку Победы». Познакомиться с открытками земляков можно на сайте Музея Победы. Кроме того, до 15 декабря интернет-пользователи могут поддержать авторов понравившихся работ и проголосовать за них. Набравшим наибольшее количество голосов вручат «Приз зрительских симпатий».

Участники конкурса изобразили, как встречали Новый год во время войны, украшали елку, делали игрушки своими руками и что дарили на праздник. «Наиболее активными конкурсантами по традиции стали самые юные художники. Дети 6-11 лет нарисовали более 12 тысяч рисунков, посвященных встрече Нового года в годы Великой Отечественной войны», — поделились организаторы. Всего в онлайн-проект вошло более 18 тысяч рисунков от авторов разных возрастов. Среди конкурсантов авторы из 86 субъектов Российской Федерации, а также жители Казахстана, Республики Беларусь, Армении, Молдавии, Киргизской и Турецкой Республик и других стран.

Виртуальным посетителям выставки также предлагается поздравить своих близких, друзей и коллег и отправить им открытки по электронной почте с собственным текстом поздравления с Новым годом.

Итоги конкурса будут опубликованы на сайте музея 16 декабря. Церемония награждения победителей пройдет 23 декабря в Музее Победы. Авторов лучших работ по мнению экспертного жюри и зрительского голосования наградят дипломами и подарками от Музея Победы и партнеров конкурса. Все участники получат электронные сертификаты.

Конкурс организован Музеем Победы совместно с Фондом Оксаны Фёдоровой, Российским движением школьников, «ЮНАРМИЕЙ», издательской группой АСТ, сетью магазинов «Передвижник» и заводом художественных красок «Невская Палитра».