Музей Победы пополнился историями и фотографиями Героев из Якутии

В преддверии Дня Героев Отечества, 7 декабря, в Музее Победы состоялась передача во всенародный исторический проект «Лица Победы» фотографий и историй якутян – Героев Советского Союза. Событие прошло в рамках Дней Якутии в Москве, которые посвящены 100-летию образования Якутской АССР.

«Уверен, что их имена, как и имена других Героев, навеки останутся нашей памяти. Для меня и всех якутян очень волнительно, что сегодня мы проводим в Музее Победы акцию, посвященную всем героям нашей страны», — подчеркнул глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев.

Якутяне внесли в архив истории подвигов 25 земляков. Среди них – рассказ о боевом пути Владимира Дионисьевича Лонгинова из с. Танда Якутской области, командира пулеметного расчета. Он отличился при форсировании Днепра: в ночь на 25 сентября 1943 года одним из первых на подручных средствах со станковым пулеметом форсировал Днепр, огнем прикрывал переправу, уничтожил более 80 гитлеровцев. Также в проекте увековечены биографии летчиков-якутян. Один из них, Шаманов Иван Гаврилович, до войны работал в Якутии лётчиком-аэрофотосъемщиком, а с 1942 года был отправлен на фронт. Гвардии капитан Шаманов к сентябрю 1943 года выполнил 129 боевых вылетов, потопил 4 вражеских транспорта, в боях сбил 8 самолётов противника, за что был удостоен звания Героя Советского Союза.

Каждый посетитель сможет узнать о судьбах якутян и увидеть их фотографии в мультимедийном зале «Лица Победы» и на сайте https://historydepositarium.ru/.

В историческом проекте «Лица Победы» собрано более 700 тысяч семейных историй. Это биографии фронтовиков и тружеников тыла. База данных постоянно пополняется новыми персоналиями, истории которых приносят в Музей Победы их родственники и просто неравнодушные люди.