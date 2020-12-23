Музей музыки Якутии приглашает

Дорогие друзья! 25 декабря 2020 года приглашаем на закрытие юбилейного года Аизы Петровны Решетниковой, создателя Музея музыки и фольклора народов Якутии, народной артистки РС(Я), заслуженного работника культуры РФ, кандидата исторических наук, лауреата Госпремии РС (Я) им. А.Е. Кулаковского — Өксөкүлээх Өлөксөй, лауреата премии и Золотой медали Фонда И. Архиповой.

В течение дня, начиная с 11:00 ч., на инстаграм странице @museum_folk_music_yakutia пройдут прямые эфиры:

С 11:00 ч. – Торжественное открытие мероприятия;

С 12:00 ч. – Приветственные слова юбилярши А.П. Решетниковой;

С 13:00 ч. – «Театральное детство А.П. Решетниковой»;

С 14:00 ч. – «Сольная концертная деятельность А.П. Решетниковой»;

С 15:00 ч. – «Просветительская деятельность А.П. Решетниковой»;

С 16:00 ч. – «Концертмейстерская деятельность А.П. Решетниковой»;

С 17:00 ч. – «Деятельность А.П. Решетниковой по сохранению фольклора коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия)»;

С 18:00 ч. – «Музейная деятельность А.П. Решетниковой»;

С 19:00 ч. – Торжественное закрытие юбилейного года А.П. Решетниковой и презентация видеоколлекций «Из золотого фонда НВК Саха».

Дата: 25 декабря 2020 г.

Время: с 11:00 – 20:00 ч.

Место: Instagram страница музея @museum_folk_music_yakutia