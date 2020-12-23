Музей музыки Якутии приглашает
Дорогие друзья! 25 декабря 2020 года приглашаем на закрытие юбилейного года Аизы Петровны Решетниковой, создателя Музея музыки и фольклора народов Якутии, народной артистки РС(Я), заслуженного работника культуры РФ, кандидата исторических наук, лауреата Госпремии РС (Я) им. А.Е. Кулаковского — Өксөкүлээх Өлөксөй, лауреата премии и Золотой медали Фонда И. Архиповой.
В течение дня, начиная с 11:00 ч., на инстаграм странице @museum_folk_music_yakutia пройдут прямые эфиры:
- С 11:00 ч. – Торжественное открытие мероприятия;
- С 12:00 ч. – Приветственные слова юбилярши А.П. Решетниковой;
- С 13:00 ч. – «Театральное детство А.П. Решетниковой»;
- С 14:00 ч. – «Сольная концертная деятельность А.П. Решетниковой»;
- С 15:00 ч. – «Просветительская деятельность А.П. Решетниковой»;
- С 16:00 ч. – «Концертмейстерская деятельность А.П. Решетниковой»;
- С 17:00 ч. – «Деятельность А.П. Решетниковой по сохранению фольклора коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия)»;
- С 18:00 ч. – «Музейная деятельность А.П. Решетниковой»;
- С 19:00 ч. – Торжественное закрытие юбилейного года А.П. Решетниковой и презентация видеоколлекций «Из золотого фонда НВК Саха».
Дата: 25 декабря 2020 г.
Время: с 11:00 – 20:00 ч.
Место: Instagram страница музея @museum_folk_music_yakutia
Фото: ГБУ РС (Я) Музей музыки и фольклора народов Якутии
Источник: ГБУ РС (Я) Музей музыки и фольклора народов Якутии
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