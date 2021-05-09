Музей музыки представляет выставку об уникальном якутянине

С 5 мая по 14 мая 2021 г. в Музее музыки и фольклора народов Якутии проходит выставка «Певец Победы: жизнь и творчество Александра Самсонова». Выставка посвящена 76-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне.

На выставке представлены личные вещи Александра Парфеньевича и экспонаты из фонда музея: архивные фотографии, рукописные альбомы, сделанные самим артистом в честь 55, 60, 65, 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, книги и песенники, автором и редактором которых выступил сам А.П. Самсонов, граммофонные пластинки, диски с записями песен солиста Якутского драматического театра оперы и балета, афиши концертов и многое другое.

По собственной инициативе, начиная с 2000-го года А.П. Самсонов начал вести благотворительную деятельность по патриотическому воспитанию населения, в особенности молодежи. Он побывал во всех улусах Республики Саха (Якутия), где давал двухчасовые концерты для ветеранов, студентов и школьников, посещал классные часы и рассказывал о своей жизни, взрослении в военное время, лишениях и невзгодах, которые выпали на долю нашего народа и, конечно же, о любви к своей Родине.