Музей истории Якутска открыл выставку архива заслуженного учителя

В минувшую субботу, 1 апреля, в Музее истории города Якутска состоялось открытие выставки «УЧИТЕЛЬ», посвященной Году педагога и наставника. Идея ее появилась еще год назад, когда семья народного писателя Якутии В.С. Яковлева-Далана передала в дар Музею истории города Якутска семейные реликвии, в том числе уникальный архив дедушки – Виктора Семеновича Алехина.

Виктор Семенович Алехин (1905-1963) – заслуженный учитель Якутской АССР. Он- человек незаурядной судьбы: попав в Якутию в переломные 20-е годы, остался здесь на всю жизнь. Алехин – представитель первой якутской сельской интеллигенции, педагог-наставник, взрастивший не одно поколение якутских учителей. В одном только Чурапчинском районе около 160 учителей называют его своим Учителем.

Открытии выставки неспроста было назначено на 1 апреля — в этот день исполнилось 95 лет народному писателю РС(Я) В. С. Яковлеву -Далану. Василий Семенович был учеником, а, кроме того, зятем В.С. Алехина. В экспозиции, представленном в музее Якутска, можно подробно, поэтапно увидеть жизнь одного учителя: справки, удостоверения, анкеты, характеристики. За сухим языком документов стоит живая жизнь яркого, неравнодушного человека. В.С. Алехин родом из станицы Усть-Медведицкая Области Войска Донского, в этих местах происходили трагические события Гражданской войны, описанные Шолоховым в «Тихом Доне». В 1925 г., двадцатилетний Виктор приезжает в Якутию и его сразу отправляют в с. Чурапча, учителем. Как для всех молодых того времени, идеалом жизни для Алехина была борьба за светлое будущее человечества. В 1920- годы Виктор Алехин принимает активное участие в установлении советской власти на севере, в Верхоянском и Абыйском районах. Учитель Алехин ведет работу по организации комсомола и профсоюзов, состоит красным партизаном, помогает экспедиции АН СССР по изучении производительных сил Якутии. В 1930 г. в составе якутского набора поступает на учебу в Иркутский педагогический институт. Получив дипломом учителя истории, работает в ряде школ Якутии, преподает в Якутском дорожно-строительном и финансовом техникумах, в советско-партийной школе. В годы Великой Отечественной войны Виктор Семенович работал директором школы в с. Тит-Ары Булунского района, построенном для детей переселенцев. С 1934 г по 1957 г. в якутском селе Чурапча действовало педагогическое училище, из его стен вышли 669 специалистов — настоящая кузницей кадров для республики! Преподавателем, завучем, директором этого учебного заведения долгие годы работал В.С. Алехин. Личный архив В.С. Алехина раскрывает подлинные страницы истории страны, показывает становление и развитие Якутии в 1920-х -1960-х гг.

Вместе с открытием выставки музей города организовал презентацию книги «Виктор Семенович Алехин». Составителями его являются две внучки В.С. Алехина, дочери писателя Далана — Ольга Васильевна и Лолита Васильевна, а также преподаватель ФЭИ СВФУ Н.И. Петрова. Предисловие к книге написал известный журналист, председатель правления Ассоциации писателей Якутии О.Г. Сидоров. В книгу вошли воспоминания учеников, коллег, родственников, фотографии, документы и письма самого В.С. Алехина дочери Яне, а также письма коллег и учеников. В этот день в музее звучали слова благодарности Учителю. Было много душевных воспоминаний: учеников, коллег, односельчан В.С. Алехина, чурапчинцы помнят строгого и требовательного учителя истории. Его трудолюбием восхищалась коллега Любовь Григорьевна Попова, почетный ветеран образования Якутии. Было чрезвычайно интересно слушать ветерана высшего образования РС(Я) Иннокентия Иннокентьевича Поисеева, он был одноклассником старшего сына В.С. Алехина Константина. О старейшем учителе, о чудесных школьных годах, семье Алехиных рассказывали бывшие ученицы, внуки, правнуки, семейные друзья. Экземпляры книги об Учителе был переданы в музеи истории города Якутска, города Верхоянска, Абыйского музея, ведь главное предназначение истории – сохранить историю.