Музей имени Ярославского приглашает на конкурс чтецов

Якутский государственный объединенный музей истории и культуры народов Севера им. Ем. Ярославского проводит ежегодный республиканский конкурс чтецов «Кэскилим эрэ кэпсээммэр, дьолум эрэ тойукпар» («Ради мира, с любовью к людям»), посвященный 135-летию со дня рождения классика якутской литературы А.И. Софронова – Алампа среди учащихся общеобразовательных школ Республики Саха (Якутия). В этом году конкурс пройдет в онлайн-формате.

Конкурс проводится с целью поддержки и развития творческой активности учащихся и выявления лучших чтецов. Участникам конкурса необходимо до 26 марта с.г. отправить готовый материал (видеоролик) с прочтением произведения (фрагмента произведения) классика А.И. Софронова — Алампа на якутском или русском языках (перевод) продолжительностью не более 5-7 минут на электронный адрес музея Koo_museum@mail.ru. Всем участникам и руководителям выдается сертификат участия. Итоги конкурса будут опубликованы на официальном сайте музея yakutmuseum.ru и на инстаграм-странице музея. С более подробной информацией о конкурсе можете ознакомиться на сайте музея yakutmuseum.ru