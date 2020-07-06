Музей имени Ярославского будет принимать по сеансам

Музей будет работать в новом формате — «по сеансам» каждые 20 минут, с 10:00 до 17:00.

Согласно рекомендациям Роспотребнадзора и для безопасности посетителей в музее будут действовать дополнительные правила: вход возможен только в защитных масках. При необходимости можно приобрести средства индивидуальной защиты и воспользоваться антисептиками во входной зоне музея.

“Во время визита мы просим обращать внимание на разметку и навигацию, а также сохранять санитарную дистанцию в полтора метра, за исключением посетителей с детьми. В случае переполненности залов, мы можем попросить подождать. Это временные, но важные меры, ведь наша с вами безопасность – это совместная ответственность и мы будем благодарны за понимание”, – сообщили в музее.

Разрешается проведение индивидуальных экскурсий и экскурсии для групп с количеством не более пяти человек.

График работы музея:

Вторник–воскресенье с 10:00 до 17:00.