Музеи Якутии закрыли

Деятельность музеев Якутска приостановлена до 31 января

В связи с текущей эпидемиологической ситуацией по коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Республики Саха (Якутия) музеи Якутска временно закрыты для посетителей.

— Принято решение приостановить функционирование для посетителей государственных музеев, организаций, осуществляющихвыставочную деятельность, находящихся на территории городского округа «городЯкутск», подведомственных Министерству культуры и духовного развитияРеспублики Саха (Якутия). Учреждения будут закрыты для посетителей с 21 по 31 января. К сожалению, это вынужденная мера, в связи с текущей эпидемиологической обстановкой, — рассказал первый заместитель министра культуры и духовного развития Владислав Левочкин.

Напомним, в Якутии до 1 февраля приостановлены показы всех спектаклей, концертных программ и иных культурных мероприятий.Театрально-зрелищным учреждениям рекомендовано перевести показы спектаклей в онлайн формат. Билеты можно вернуть или обменять в кассах.

Образовательным организациям высшего и среднего профессионального образования сферы культуры предписано усилить меры профилактикиCOVID-19. Высшая школа музыки им. В.А.Босикова, Якутская балетная школа им. А.иН.Посельских с 18января перевели всех обучающихся, кроме 9 и 11 классов, на дистанционное обучение. Пока мера действует до 23 января. Муниципальные учреждения дополнительного образования перевели обучающихся на дистанционное обучение с 18 февраля до особого распоряжения. Все массовые развлекательные мероприятия с участием детей перенесены.

Заполняемость кинотеатров сокращена до 50%, допуск посетителей осуществляется только при наличии сертификата о вакцинации от COVID-19 или сертификата о перенесенном заболевании COVID-19, подтверждаемых QR-кодом. Деятельность и работа с посетителями организована по требованиям Роспотребнадзора. Обязателен масочный режим и социальная дистанция.

Пресс-центр Министерства культуры и духовного развития РС(Я)