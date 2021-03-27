Удивительный MUUS USTAR

В Якутии продолжается самое масштабное событие — фестиваль MUUS USTAR. В переводе с якутского «муус устар» означает «ледоход», для якутян это время стремительных, кардинальных изменений в природе. Миссия фестиваля — пробуждать и раскрывать молодые таланты. Соответственно участники фестиваля общаются по темам самым близким для молодежи: кино, бизнес, шоубизнес, IT, киберспорт и путешествия.

Топ-блогером событий был объявлен танцор, музыкант Эрхан Попов. Якутский блогер был повержен величинами хедлайнеров фестиваля.

Таланты уже проявляют себя. Победителями конкурса RAP STAR объявлены Виталий Прокопьев и Дмитрий Келлер. Их необычный дуэт покорил, некоторых — «до слез». Ребята исполнили песню «От героев былых времен» из известного советского кинофильма «Офицеры».

Телеканалы «Якутия 24», НВК «Саха» и «Мамонт» ведут прямую трансляцию мероприятий. Основная площадка проведения фестиваля — центр спортивной подготовки «Триумф». Сегодня главная арена Якутии станет еще и сценой для грандиозного закрытия фестиваля. Для шоу будет использована вся прилегающая к спорткомплексу территория. Для выступления олимпийской чемпионки Алины Загитовой специально залит каток. Именитая гостья прибыла в Якутск сегодня утром вместе с двумя другими хедлайнерами фестиваля Леваном Горозия и Михаилом Галустяном.

Участников и гостей фестиваля ждут удивительные и эффектные представления, коих не было еще в Якутии — на фасаде здания покажут световую иллюминацию, затем последует шоу дронов, в финале — праздничный фейерверк. Организаторы фестиваля сообщили, что полюбоваться световыми шоу смогут все жители Якутска в радиусе до трех километров от Триумфа.