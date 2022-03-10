«Muus uSTAR» всё-таки состоится, но без Клавы Коки

Молодёжный фестиваль «Muus uSTAR» всё-таки состоится, сообщает тгк Однажды в Якутии. Правда, в несколько иной, более лаконичной и экономичной форме. Так, как рассказал министр по делам молодежи Якутии Пётр Шамаев, организаторы решили отказаться от приглашения Клавы Коки:

— Мы решили оптимизировать расходы и отказаться от масштабной концертной программы: не будет салюта и хедлайнера Клавы Коки… Мы сделали ставку в пользу местных творческих коллективов. Конечно, смета фестиваля стала меньше и полностью будет закрыта за счет спонсорских средств.

Кроме того, по словам Шамаев, с учётом санкций, фестиваль обретает для Якутии особое значение:

— В этом году мы не только откроем новые имена в дизайне, спорте, журналистике, цифровых технологиях, предпринимательстве, кинематографе, мультипликации или творчестве, но и сделаем акцент на образовательных треках… Уход западных компаний с российского рынка открывает беспрецедентное окно возможностей для нашей молодежи.

Например, Петр Шамаев уверен, что санкционное давление даст толчок к развитию целого ряда отраслей:

— Если раньше молодым режиссерам нужно было «обивать пороги», чтобы попасть во всероссийский прокат, то теперь… отечественные сети кинотеатров будут сами заинтересованы в поиске новых имен. Еще один пример – мода. Работу в России приостановили не только люксовые, но и масс-маркет бренды. Это огромный рынок. Например, у нас в Якутии очень много талантливых ребят, которые предлагают и качественную, и красивую одежду.