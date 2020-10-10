Мусорное противостояние: «Жилкомсервис» против «Якутэкосети»

Мусоровозы регионального оператора ООО «Якутскэкосети» с 13 октября будут пропускать на городской полигон на общих основаниях, только после приобретения талонов. Такая мера принята в связи с большой задолженностью регионального оператора перед МУП «Жилкомсервис» за услуги по захоронению твердых коммунальных отходов, которая на сегодня составляет более 100 миллионов рублей.

6 октября заместитель главы города Якутска Роман Сорокин направил письмо в адрес министра ЖКХ и энергетики Республики Саха (Якутия) Дмитрия Садовникова, в котором указаны причины принятия мер в отношении ООО «Якутскэкосети».

До сих пор не заключен договор на оказание услуг по захоронению ТКО на 2020 году между МУП «Жилкомсервис» и ООО «Якутскэкосети», так как «Якутскэкосети» не признает необходимость применения Правил коммерческого учета объема или массы ТКО, утвержденных постановлением Правительства РФ от 03 июня 2020 г. № 505. По договоренности между руководством города и республики в целях поддержания надлежащего санитарного состояния города Якутска в настоящее время «Якутскэкосети» оплачивает МУП «Жилкомсервис» фиксированную минимальную плату за захоронение отходов. Вместе с тем, размер выплат недостаточен даже для погашения текущей задолженности регоператора за оказанные услуги по захоронению ТКО. Общая задолженность продолжает расти.

С учетом тяжелого финансового положения МУП «Жилкомсервис», из-за ненадлежащего исполнения ООО «Якутскэкосети» своих обязательств по оплате оказанных услуг муниципальное предприятие в целях обеспечения возможности соблюдения технологии захоронения отходов вынуждено принять соответствующие меры к региональному оператору.