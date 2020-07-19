Мусор после ремонта запрещено складировать во дворах
Окружная администрация города Якутска предупреждает горожан, что складирование строительного мусора на придомовой территории запрещено. Собственнику необходимо вывозить мусор, оставшийся после ремонта помещения, на мусорный полигон.
В связи с началом сезона ремонтных работ, проводимых жильцами многоквартирных домов, региональный оператор ООО «Якутскэкосети» констатирует увеличение количества строительного мусора, складируемого на придомовой территории. Данный вид отходов не относится к твердым коммунальным отходам, вывоз которых осуществляет регоператор. Строительный мусор собственник обязан вывозить на мусорный полигон с привлечением специализированных организаций.
Муниципальные власти напоминают, что согласно п. 3.8.19. Правил благоустройства городского округа «город Якутск», принятых решением Якутской городской Думы от 16.06.2011 № РЯГД-35-10, запрещается складирование ртутьсодержащих осветительных приборов, строительного мусора, жидких отходов, веток, лиственного и уличного смета на площадки для установки мусоросборников на придомовой территории жилых многоквартирных домов. Специалисты территориальных органов управления в округах или пригородах при обнаружении факта складирования строительного мусора выписывают нарушителю правил предписание об устранении нарушения.
«В соответствии с Правилами благоустройства города Якутска складировать любые отходы, в том числе строительный мусор, в неположенных для этого местах запрещается. За нарушение предусмотрена административная ответственность по статье 6.25 КоАП РС(Я)», — подтверждает Административная комиссия ГО «город Якутск».
Нарушение установленных правилами благоустройства требований влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц — от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц — от пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей.
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