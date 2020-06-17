Мусор из хатасского полигона перевезут на Вилюйский тракт

Распоряжением окружной администрации города Якутск утвержден план работ по рекультивации мусорного полигона в селе Хатассы и несанкционированной свалки рядом с ним. Полигон твердых бытовых отходов у села Хатассы был закрыт в 2014 году.

Рекультивация свалки будет выполнена в два этапа — технический и биологический. Технический этап включает в себя вывоз 50 тыс. куб. метров отходов на полигон ТКО по Вилюйскому тракту и земляные работы. Данный этап планируется провести в 2020 году.

По завершении технического этапа участок подлежит биологическому этапу рекультивации. Биологический этап включает в себя следующие работы: подбор ассортимента многолетних трав, подготовку почвы, посев и уход за посевами. Итогом биологического этапа является приведение территории закрытой свалки в состояние, пригодное для насаждений. Завершение работ планируется в 2023 году.

По информации МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства», конкурсная документация на заключение муниципального контракта на рекультивацию нарушенных земель на территории Хатасского наслега в настоящее время размещена на электронной площадке. На эти цели из городского бюджета планируется выделить 12 млн 164 тыс. рублей.