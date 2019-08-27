Мурал в Амге выбран!

Стало известно, какой арт-объект украсит фасад жилого дома по улице Ленина, 25 в Амге.

В рамках Республиканского фестиваля современной культуры «LETO YAKUTIA» в эти выходные прошло открытое голосование по выбору лучшего эскиза для мурала в селе Амга. Наибольшее количество голосов набрал эскиз художника Федосия Заровняева «Красавица Амга».

В конкурсе эскизов принимали участие три работы «Небесная корова» художницы Полины Петровой, «Байанай» Самсона Атасыкова и Степана Данилова и «Красавица Амга» Феодосия Заровняева.

Феодосий является выпускником Якутского художественного училища им. П.П. Романова, отделение «живопись». С 2013 года обучался в Красноярском государственном художественном институте по специальности «Станковая живопись» под началом заслуженного художника России Александра Клюева. Выпускная картина «Свадебный обряд» была удостоена оценки «Отлично с похвалой совета».

По плану художник приступит к работе над муралом в Амге в конце этой недели. А также в рамках фестиваля состоятся два творческих мастер-класса и праздничные мероприятия.

Напомним, что с 1 июля по 30 ноября 2019 года с использованием гранта Президента РФ, предоставленным Фондом президентских грантов, создаются порядка двадцати арт-объектов, в том числе росписи стен, муралы на зданиях, скульптуры и инсталляции, в общественных пространствах в городах Якутск, Нерюнгри, Мирный, Алдан, Нюрба, Удачный, Ленск, Покровск, Среднеколымск, Верхоянск, Олёкминск и сёлах Амга, Бердигестях и Чурапча. Над проектом работают художники и архитекторы из Якутии, отобранные экспертным советом фестиваля, а также победители открытых творческих конкурсов. Во всех населенных пунктах также организуются образовательная программа: лекции, творческие встречи с художниками и архитекторами, инклюзивные мастер-классы для детей и подростков.

Организаторы и участники надеются, что проведение фестиваля будет способствовать развитию общественных пространств в городах и сёлах нашей республики, созданные арт-объекты помогут визуально улучшить и привлечь внимание к проблемным локациям, помочь молодым талантам реализовать свой творческий потенциал и, конечно, поддержать инициативы граждан, которые стремятся менять жизнь вокруг себя к лучшему.

Официальная страница фестиваля в Инстаграм: https://instagram.com/letoyakutia