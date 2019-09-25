Мурал «Музыка полярной ночи» появился в Среднеколымске

В рамках первого Республиканского фестиваля современной культуры «LETO YAKUTIA» в Среднеколымске закончились работы по росписи мурала со звучным названием «Музыка полярной ночи». Первый арт-объект появился на стене новой Детской школы искусств.

Работы шли на протяжении трех недель. Низкая температура и осадки мешали художнице Галине Слепцовой уложиться в срок.

«Эскиз мурала родился в совместной работе с Кыыдааной Игнатьевой, — поделилась молодая художница. — Так как для меня это первый подобный опыт, она подсказала мне в каком ключе стоит мыслить. За пару минут сделала набросок идеи, который вскоре стала воплощать. Спасибо ей огромное! Она — уникальная художница.

В основе идеи мурала лежит тематика нашей культуры, северного фольклора. «Музыка полярной ночи» как иллюстрация со страниц нашей истории и жизни предков, которую мы должны уважать, знать и хранить.

Хочется поблагодарить еще Самсона Атасыкова, который помог мне с расчетом краски».

Девушка призналась, что настолько влилась в процесс работы, что загорелась желанием сделать свой родной край ещё краше и лучше.

За плечами Галины исторический факультет СВФУ им. М.К. Аммосова. Вот откуда неподдельный интерес к жизни и укладу своих предков. В прошлом году она прошла переквалификацию в колледже культуры на основное художественное направление специальности Социально-культурная деятельность вида «Организация и постановка культурно массовых мероприятий и театрализованных представлений».

В конце месяца художница проведет традиционные для фестиваля мастер-классы для детей. Первый мастер-класс для всех желающих детей пройдет 29 сентября в 12.00 часов. Второй инклюзивный — 30 сентября в 15.00 ч. в Центре социальной помощи семье и детям по адресу улица Колесова, 20. Торжественное открытие мурала Администрация города запланировала в ноябре совместно с открытием Детской школы искусств, на стене которого и расписан арт-объект.

Организаторы и участники надеются, что проведение фестиваля будет способствовать развитию общественных пространств в городах и сёлах нашей республики, а созданные арт-объекты помогут визуально улучшить и привлечь внимание к проблемным локациям, помочь молодым талантам реализовать свой творческий потенциал и, конечно, поддержать инициативы граждан, которые стремятся менять жизнь вокруг себя к лучшему.

Напомним, что фестиваль проходит в республике в рамках Года Консолидации и Года Добрососедства. Организаторы: Центр компетенций по вопросам городской среды РС (Я) совместно с Союзом архитекторов Якутии при поддержке Фонда президентских грантов.