24.09.2022
15:35
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История

Мурал Героя Советского Союза Николая Степанова появился на стене ТЮЗ в Якутске

Мурал участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза Николая Степанова — уроженца села Хампа Вилюйского улуса запечатлели на стене Театра юного зрителя в Якутске. сообщает тгк @ulusmedia

Фото: тгк @ulusmedia
Источник: тгк @ulusmedia

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