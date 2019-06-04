Мурад Аджи: Я ожидаю встречи с умным и образованным читателем…

Мурад АДЖИ — географ, советский и российский писатель, автор концепции Великого переселения народов, зародившегося на Алтае. Книга «Святой Георгий и гунны» – последняя работа ученого, почти треть жизни отдал он этому исследованию. Уникальный взгляд географа на исторические процессы позволил автору выдвинуть смелые, блестящие теории, споры о которых не утихают по сей день. О том, как создавалась книга «Святой Георгий и гунны» – в эксклюзивном интервью с Мариной КУРЯЧЕЙ, вдовой писателя.

– Марина Алексеевна, так получилось, что последняя книга Мурада Аджи «Святой Георгий и гунны» стала, к великому сожалению, в буквальном смысле последней. Впервые к теме Георгия он обратился еще в «Полыни Половецкого поля», двадцать пять лет назад, почти треть жизни посвятил ей. Как вы считаете, почему это исследование стало для него таким важным?

– Ответ на ваш вопрос дает сам автор во вступлении к книге. Не хочу лишать читателя радости открытия, там много неожиданного. Могу только сказать, что сам интерес к личности святого возник с вопроса о противнике Георгия – Драконе.

Известно, дракон (или змей) был символом тюрков, их прародителем. И Мурад Эскендерович уже тогда в «Полыни…» высказал идею, что за общеизвестным сюжетом скрывается иносказание. Желание проникнуть в эту тайну, привело к многолетнему исследованию и удивительным открытиям, о чем он и поведал в своей книге.

– С какими сложностями столкнулся Мурад Эскендерович во время работы над книгой?

– Если вы имеете в виду какое-то противодействие или запреты, то их не было. С ними приходилось иметь дело много лет назад, когда он только начал заниматься этой темой.

А с последней книгой сложность имелась одна-единственная – страх не успеть. Он был неизлечимо болен и знал, что работа может прерваться в любой момент.

– Как происходил сбор материалов для книги? Проводил ли Мурад Эскендерович свои исследования самостоятельно или у него была команда?

– Исследования он проводил самостоятельно, но сказать, что ему никто не помогал, было бы неправильно. Своими идеями и размышлениями Мурад Эскендерович сумел увлечь сотни тысяч читателей. Причем это были люди разных национальностей, о которых он писал, когда сотрудничал с журналом «Вокруг света».

Например, в Дагестане, когда Мурад Эскендерович занимался поисками могилы святого Георгия, он наткнулся на полное равнодушие местной власти. И ему помогал табасаран Хасплат (очерк о табасаранах вышел в 1990 году). Он, обычный человек, организовал транспорт для поездок, решил и другие вопросы. И так оказывалось не один раз. Читатели были самой верной опорой в его жизни.

– Концепция Великого переселения стала результатом масштабного исследования вашего мужа. Как эта концепция повлияла на взгляды мирового научного сообщества?

– Думаю, лучше, если об этом выскажутся специалисты. Одно могу сказать совершенно точно – взгляд историков на многие вопросы изменился именно после работ географа Мурада Эскендеровича Аджиева. В своих исследованиях и выводах он руководствовался концепцией Великого переселения. А потому можно сказать, что опосредованно его концепция оказала заметное влияние на взгляды научного сообщества.

Вообще, ваш вопрос – тема отдельного серьезного разговора. Поэтому приведу только один пример. Посмотрите, как много сейчас появилось у нас публикаций по тенгрианству, древней религии тюрков. Именно Мурад Эскендерович открыл, как тенгрианство, благодаря Великому переселению народов, повлияло на развитие мировых религий. Прежде религию древних тюрков вообще не рассматривали в контексте мировой истории. И таких примеров много. Не замечать это уже нельзя.

– Тема книги «Святой Георгий и гунны» связана с концепцией Великого переселения народов?

– Отвечу словами Мурада Эскендеровича из его книги: «Я чувствовал, тайна Георгия связана с Великой Степью, с гуннами, а, значит, и с Великим переселением народов. Подвиг, совершив который он стал величайшим святым, идеально «вписывался» в географические и временны́е координаты тех событий».

Этот географический подход к теме отражен в его книге настолько увлекательно, что она читается на одном дыхании.

– Исследование, о котором рассказывает книга, очень масштабно. С одной стороны, это, наверно, делает саму книгу достаточно сложной, а с другой – весьма ценной. Для кого она?

– И вновь повторю, лучше автора на этот вопрос никто не ответит. Цитирую его слова: «В своих книгах я всегда ожидаю встречи с образованным, культурным читателем. Уверен, для любого умного человека познание нового полезно, с ним можно соглашаться или не соглашаться, но его уже нельзя не замечать – слово заставляет думать и смотреть на мир другими глазами!»

– Труды вашего мужа никого из представителей научного сообщества не оставили равнодушным. Есть ли у него последователи? Будет ли дело, начатое Мурадом Эскендеровичем, жить дальше?

– В своем последнем интервью, отвечая на похожий вопрос, Мурад Эскендерович заметил: «Чтобы стать продолжателем моих исследований, помимо отваги и аналитических способностей, нужны глубокие знания. Нужна школа. Без географии, экономики и математики здесь не обойтись, а среди историков, филологов и лингвистов таких специалистов нет. Географов же привлекает совсем другая тематика, что по-человечески вполне объяснимо.

Но я верю, «белые пятна» в истории тюркского мира рано или поздно исчезнут. Будущее принадлежит правде. С этим убеждением я живу. И не устаю повторять: интересы побеждают на мгновение, а правда – навсегда».