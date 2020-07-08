МУП «Таймылырский» задолжал работникам 2,5 млн рублей

Прокуратура Булунского района провела проверку соблюдения законодательства об оплате труда.

Установлено, что перед 28 работниками муниципального унитарного предприятия «Таймылырский», занимающегося промышленной охотой на диких зверей и добычей водных биологических ресурсов в отдаленном и труднодоступном Тюметинском национальном наслеге, имеется задолженность по оплате труда на общую сумму около 2,5 млн рублей.

Прокуратура внесла в адрес директора предприятия, а также учредителя — главы МО «Булунский улус (район)» — представления. Кроме того, в отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы).

В результате вмешательства прокуратуры, задолженность по оплате труда перед работниками предприятия погашена в полном объеме.