Муниципальные образования обсудили новые законопроекты

Допандемийный уровень экономики в Якутии восстановился, более того, рубеж прошли достаточно уверенно. По всем отраслям промышленности наблюдается стабильный рост, наполнению республиканского бюджета способствовал рекордный объем добычи угля, золота, идет устойчивый рост серебра, газа. Компания «АЛРОСА», которая обеспечивает 1/3 бюджета, дает высокие дивиденды по итогам года.

Об этом сообщил председатель Госсобрания Ил Тумэн Алексей ЕРЕМЕЕВ в ходе заседания Совета представительных органов муниципальных образований республики, который состоялся 17 декабря. На заседании Совета принял участие председатель Якутской городской Думы Альберт СЕМЕНОВ.

При принятии госбюджета основной акцент был расставлен на социальной ориентированности и поддержку семей с детьми, как было указано в Послании главы республики Айсена НИКОЛАЕВА. Напомним, в 2022 году, к 100-летию республики, каждому родившемуся ребенку в Якутии дадут 100 тыс. руб.

Кроме этого, Алексей Еремеев пояснил, что на днях в Госдуму был внесен новый проект федерального закона о публичной власти в субъектах России, в котором содержится более 200 страниц. Данный проект закона знаменует грядущие изменения в работе органов местного самоуправления, определен переходный период до 2028 года. Предстоят большие революционные изменения.

В связи с этим, в начале следующего года планируется обсуждение законопроекта на заседании Совета представительных органов муниципальных образований республики. Председателей районных советов планируют обучить в Высшей школе инновационного менеджмента. Осенью состоится II Съезд депутатов представительных органов муниципальных образований.

Спикер Ил Тумэна подчеркнул, что федеральный закон реализуется в республике прежде всего, для того, чтобы он отвечал интересам населения.

Юрий НИКОЛАЕВ, председатель постоянного комитета Ил Тумэн по бюджету, финансам, налоговой и ценовой политике, вопросам собственности и приватизации представил основные параметры бюджета принятого во втором, окончательном, чтении. Доходная часть бюджета увеличилась на сумму 32,2 млрд. руб. При этом, объем доходов госбюджета на 2022г. составит 264,5 млрд. руб. из них 150 млрд. — собственные доходы. Основной источник пополнения бюджета — это налог на прибыль, на доходы физических лиц, на добычу полезных ископаемых. На компенсацию расходов по повышению заработной платы из федерального бюджета дополнительно поступило 2,6 млрд. руб.

В республике действуют 27 государственных программ, более 90% бюджета уходит на исполнение этих программ.

На вопрос когда сельское население Якутии перейдет от печного отопления к центральному, Юрий Михайлович ответил, что будет проведена третья нитка газопровода в п. Кысыл Сыр и рассказал о планируемых темпах газификации населенных пунктов.

Участников заседания также волновал вопрос повышения заработной платы муниципальным служащим. По словам Юрия Николаева, подход такой: если повысят зарплату госслужащим федерального уровня, только тогда появится возможность повысить и республиканским.

На заседании также был представлен проект федерального закона о публичной власти, республиканского закона об административно-территориальном устройстве республики. Помимо этого, участники заседания обсудили внесение изменений в федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», в частности введение QR-кодов, сроки проведения ПЦР-анализов в сельской местности. Как резюмировал Владимир ЧИЧИГИНАРОВ, данный законопроект направлен не для ограничений, а для защиты населения от коронавируса. И нормы законопроекта носят временный характер, до 1 июня 2022г. На сегодняшний день, по темпам вакцинации коллективный иммунитет в республике достиг 70%. Теперь необходимо достичь 80%. Было отмечено, что заболевают даже вакцинированные граждане, но именно прививка является единственным методом защитить себя и своих близких от тяжелых последствий коварной болезни.