Муниципальные образования Западной Якутии представят свои проекты на инвестиционном форуме  

В Мирнинском районе 13-14 июня пройдет инвестиционный форум «Западная Якутия – новые возможности». Форум проводится в целях привлечения инвесторов и социально-экономического развития западных районов республики, установления и укрепления деловых партнерских связей между инвесторами и предпринимателями.

Первый заместитель председателя правительства Якутии Алексей Стручков 4 июня провел очередное заседание организационного комитета по подготовке и проведению инвестиционного форума в режиме видеоконференцсвязи с участием глав девяти западных районов республики: Анабарского, Верхневилюйского, Вилюйского, Ленского, Мирнинского, Нюрбинского, Олекминского, Оленекского, Сунтарского.

Деловая программа инвестиционного форума будет состоять из панельных дискуссий, круглых столов, деловых игр и секций, на которых будут обсуждены механизмы реализации инвестпроектов в сфере транспортного, горнодобывающего, нефтегазового, агропромышленного, туристско-рекреационного, алмазогранильного, строительного, социального комплексов, энергетики и ЖКХ, лесной и легкой промышленности, информационных технологий и городской среды.

В рамках форума министерство экономики, министерство транспорта и дорожного хозяйства, министерство предпринимательства, развития торговли и туризма, министерство сельского хозяйства, агентство по привлечению инвестиций и поддержки экспорта РС (Я) организуют для муниципальных образований панельные секции с привлечением федеральных и республиканских экспертов и представителей институтов развития.

На сегодняшний день свое участие в инвестиционном форуме Западной Якутии подтвердили представители министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики РФ, министерства транспорта РФ, агентства по развитию человеческого капитала РФ и другие институты развития.

По итогам деловых секций планируется подписание не менее 15 соглашений о сотрудничестве в сфере привлечения инвестиций и реализации инвестпроектов на территории районов Западной Якутии. Отдельное внимание будет уделено перспективам социально-экономического развития монопрофильных городов.

В ходе совещания главы муниципальных образований доложились, что готовы к участию и проведению форума. Каждый муниципальный район определил для себя приоритетные инвестиционные проекты, которые будет презентовать в рамках деловой программы инвестфорума.

Первый вице-премьер Якутии Алексей Стручков выразил уверенность, что совместными усилиями республиканских и муниципальных властей инвестиционный форум пройдет на хорошем организационном уровне.

«Вы должны понимать, что данный инвестиционный форум проводится специально для развития ваших муниципальных образований. В форуме примут участие представители федеральных и республиканских органов исполнительной власти, которые вам расскажут, как правильно упаковать инвестиционные проекты, как их правильно презентовать и привлечь инвесторов. Это и есть ключевая цель нашего форума, поэтому я бы хотел, чтобы вы приняли в нем активное участие. Уверен, что форум пройдет весьма интересно и самое главное – продуктивно, а его итог придаст новый импульс для социально-экономического развития западных районов Якутии», — резюмировал по итогам совещания Алексей Стручков, обращаясь главам муниципальных образований.