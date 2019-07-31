Основной целью проекта «Муниципальные команды. Развитие территорий» является реализация муниципальных проектов, направленных на развитие территорий и формирование муниципальных управленческих команд на местах.

В связи с этим, Высшей школой инновационного менеджмента при главе Якутии была впервые разработана программа, направленная на командообразование, получение навыков и практического опыта проектного управления. В рамках реализации проекта 15 муниципальным районам, прошедшим первый этап, предоставляется возможность бесплатного обучения проектному управлению в дистанционной форме на местах.

Руководитель центра компетенции проектного управления ВШИМ при главе РС(Я) Юлия СЕМЕНОВА провела с командой Томпонского района в составе 16 сотрудников тренинги, направленные на раскрытие эмоциональной составляющей, устранение барьеров во взаимодействии и общее понимание эмоционального интеллекта команды.

Полученные знания при выездной сессии были закреплены лекциями ведущего эксперта по процессному и проектному управлению ВШИМ при главе РС(Я) Георгия ВОЛКОВА. Всего из 30 сотрудников администрации района прошли обучение 16 специалистов.

В результате образовательной сессии команда разработала стратегические проекты для развития района и повышения качества жизни населения. Первый проект по теме «ТЭЦ Томпонского района» ставит цель создания на базе угольного разреза Джебарики-Хая новой тепло-электрогенерирующей мощности до 165 мВт. Также участники представили видение проекта «Создание системы мер поддержки оленеводов Томпонского района».

Кроме того, в рамках выездной сессии начата реализация проекта по типизации и синхронному выводу востребованных муниципальных услуг в электронную форму совместно с ГАУ «МФЦ», которая направлена на достижение результатов и показателей национального проекта «Цифровая экономика».

Всего по проекту «Муниципальные команды. Развитие территорий» планируется провести 15 проектных десантов.