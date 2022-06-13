13.06.2022
19:23
169

Образование

Мультики Disney заговорили на якутском языке

Пользователи твиттера сообщают, что на сайте olbu.ru вышли любимые многими детьми мультфильмы Disney с озвучкой на якутском языке.

https://t.me/exostolicy
Фото: тгк Эхо столицы
Источник: тгк Эхо столицы

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