Мультфильм о эвенкийской девочке Кындыкан в сотрудничестве с «Диснеем»

Об этом рассказала руководитель творческого объединения «Кындыкан» Маргарита Попова на презентации книги «Невероятная история Кындыкан» в Якутске.

Выпуск новой детской книги и в целом проект «Кындыкан» поддержала компания АЛРОСА. В рамках проекта появился доступ в интернет в отдаленных стойбищах оленеводов, состоялись научные, экологические экспедиции в северные районы Якутии. Далее последуют инициативы международного уровня, которые помогут людям узнать о быте и традициях коренных народов Севера.

А на днях мир отважной девочки Кындыкан пополнился уникальной книгой. Напомним, что недавно молодая писательница Лидия Тарасова закончила работу над сказкой «Невероятная история Кындыкан». В основу произведения легла легенда о прабабушке в пятом поколении основателя проекта «Кындыкан» Маргариты Поповой.

Согласно дошедшим до нас преданиям, якутские охотники нашли девочку по имени Кындыкан, сумевшей выжить в стойбище, полностью вымершем от оспы.

Работа Лидии Тарасовой стала настолько успешной, что заняла первое место на I международном конкурсе творческих проектов для детей и подростков «Белый мир Арктики через призму детской книги».

В планах инициатора проекта Маргариты Поповой и создание мультипликационного фильма. В реализации этих начинаний помогают сценаристы из Лос-Анджелеса, международные эксперты в области детских брендов.

В буквальном смысле этого слова на наших глазах создается Вселенная Кындыкан, которая стремительно воплощает все идеи, направленные на популяризацию и сохранение культур коренных народов Севера.

«Когда наша новая этническая героиня Кындыкан выйдет в мир и станет такой же популярной, как Покахонтас и как Мулан, мы сможем через этого персонажа рассказывать о тех вызовах, которые стоят не только перед Якутией, но и перед всем человечеством, по сохранению уникальных знаний и традиций народов Севера.Очень важно, что нас поддержала алмазодобывающая компания АЛРОСА. Так как, когда мы стартовали — это был энтузиазм. Но чтобы стратегически и системно развивать проект, нам, конечно, очень нужен сильный союзник. Мы заинтересовали компанию своей миссией и она нас поддержала. Вместе мы создаем эту историю и благодаря АЛРОСА вышла из печати замечательная книга «Невероятная история Кындыкан»», — отметила на презентации Маргарита Попова.

АЛРОСА, способствуя развитию современной культуры коренных малочисленных народов Севера, активно реализует целый ряд социальных проектов, в которые вовлекаются также дети и молодёжь. Например, проводится республиканский детский смотр-конкурс «Язык предков».

А в марте 2021 года состоялась презентация сборника детского творчества «Колодец сказок», изданного на трех языках: русском, якутском и эвенкийском. Книга из 50 лучших сказок, стала итогом одноименного детского литературно-художественного конкурса, проведенного АЛРОСА.

В 2022 году планируется создание мультфильмов по книге «Колодец сказок», которые будут озвучены также на трех языках.

АЛРОСА активно поддерживает коренные малочисленные народы Якутии. Компания стремится найти баланс между интересами государства, бизнеса и коренных малочисленных народов для достижения устойчивого социально-экономического развития территорий, улучшения качества жизни, сохранения и развития национальной культуры народов.

Компания финансирует девять улусов «алмазной провинции» Якутии, уделяет большое внимание поддержке быта жителей самых северных районов, оказывает помощь в сельскохозяйственной и традиционной промысловой деятельности, финансирует социальные мероприятия и вносит тем самым существенный вклад в региональное развитие.