09.11.2022
18:30
91
Культура
Мультфильм о Быке Холода снимут в Якутии
Холод как бренд: в Якутске создадут мультфильм о Быке Холода. «Тымныы Оҕуha» — это добрая история о дружбе ворчливого старика и непоседливого мальчика по имени Айаал. Анимационная студия «TUNDRA» (Тундра) создает мультфильмом по этому сюжету. Релиз мультфильма планируется в конце февраля 2023 года.
Напомним, в октябре семь проектов якутского кинематографа получили гранты в рамках конкурса Sinet Sakhawood, сообщает тгк @exostolicy. Больше подробностей в Эхо столицы.
Фото: тгк @exostolicy
Источник: тгк @exostolicy
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