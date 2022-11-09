09.11.2022
18:30
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Культура

Мультфильм о Быке Холода снимут в Якутии

Холод как бренд: в Якутске создадут мультфильм о Быке Холода. «Тымныы Оҕуha» — это добрая история о дружбе ворчливого старика и непоседливого мальчика по имени Айаал. Анимационная студия «TUNDRA» (Тундра) создает мультфильмом по этому сюжету. Релиз мультфильма планируется в конце февраля 2023 года.
Напомним, в октябре семь проектов якутского кинематографа получили гранты в рамках конкурса Sinet Sakhawood, сообщает тгк @exostolicy. Больше подробностей в Эхо столицы.

Фото: тгк @exostolicy
Источник: тгк @exostolicy

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