Мультфильм о Быке Холода снимут в Якутии

Холод как бренд: в Якутске создадут мультфильм о Быке Холода. «Тымныы Оҕуha» — это добрая история о дружбе ворчливого старика и непоседливого мальчика по имени Айаал. Анимационная студия «TUNDRA» (Тундра) создает мультфильмом по этому сюжету. Релиз мультфильма планируется в конце февраля 2023 года.

Напомним, в октябре семь проектов якутского кинематографа получили гранты в рамках конкурса Sinet Sakhawood, сообщает тгк @exostolicy. Больше подробностей в Эхо столицы.