Мультемидийная журналистика Сайыыны Юнчановой

Сайыына Юнчанова: «Соревновательный дух «Абилимпикс» заставляет покорять новые вершины»

Одной из десяти презентационных компетенций на предстоящем в 2022 году Международном чемпионате по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» заявлена «Мультимедийная журналистика». Неслучайно эта компетенция будет представлена на мировых соревнованиях впервые именно в России — участники национальных конкурсов «Абилимпикс» соревнуются в этом направлении с 2016 года. Они показывают свое мастерство владения многочисленными инструментами СМИ: необходимо не просто создать качественный контент, но и адаптировать его для разных ресурсов.

Участником от Якутии в Национальную сборную по данной компетенции выбрали Сайыыну Юнчанову.

Мобильные и оперативные

Сайыына, как вы считаете, какое влияние на журналистику оказывает развитие технологий?

Сайыына: Доступность интернета, разнообразие гаджетов, социальные сети сильно изменили традиционную журналистику. Некоторые редакции уже полностью переходят в интернет и отказываются от печатного издания. Появляются мобильные репортеры – журналисты с мультимедийным рюкзаком, оперативные, убедительно и интересно подающие материал. Сейчас журналист может жить, например, в Якутске и писать для больших российских СМИ.

В чем особенность мультимедийной журналистики?

Сайыына: Это совершенно новая журналистика, где к автору материала предъявляется комплекс требований. Он должен не только написать качественный текст, но и самостоятельно сделать фото- и видеорепортаж, подготовить инфографику, вовлечь читателей в обсуждение своего материала. Такой специалист конкурентноспособен на рынке труда.

Какие задания должны выполнить участники чемпионата «Абилимпикс» в вашей компетенции?

Сайыына: Участники должны создать мультимедийный продукт, способный привлечь внимание, вызвать интерес и положительные эмоции у аудитории. Для этого нужно сделать фотографии, видеоинтервью и инфографику, написать текст, создать серию видеороликов для социальных сетей и сформировать из этих материалов лонгрид. Работа считается завершенной после публикации в сети интернет.

По каким критериям оценивают работы?

Сайыына: У каждого модуля свои критерии. Например, работа должна иметь сюжетную линию, кадр – четкую композицию, фотографии – отвечать требованиям определенного жанра. Лонгрид должен отличаться современным дизайном, динамическими элементами и так далее.

В честь короткого лета

У вас необычное красивое имя Сайыына. Что оно значит?

Сайыына: Родители назвали в честь якутского короткого лета, потому что я родилась в это время года. С якутского так и переводится — «Летняя».

Помимо успехов в чемпионате «Абилимпикс» вы немалого достигли в спорте, став победителем российских и международных соревнований по шашкам, выполнили норматив мастера спорта России. Откуда появился интерес к этой игре?

Сайыына: Когда я была маленькой, с интересом наблюдала за тем, как в шашки играет моя старшая сестра. Бабушка обратила на это внимание и отвела меня в секцию по шашкам. У нас вообще семья настоящих гроссмейстеров, в которой пятеро детей. Сестры Алиса и Анна — кандидаты в мастера спорта, брат Марат имеет второй разряд, самый младший Сандал пока ходит в детский сад. Мама работает в спортивной школе, папа — в сельской администрации.

Когда я перешла в третий класс, поступила в Республиканскую специальную (коррекционную) школу-интернат для детей с нарушениями слуха и зрения в городе Якутске, моим тренером стал легендарный шашист, который воспитал нескольких призеров мира и Европы, Петр Петрович Ушницкий. С ним я начала серьезно заниматься шашками, а спустя некоторое время – участвовать в соревнованиях. Шашки стали неотъемлемой частью моей жизни. В конце прошлого года посчастливилось занять первое место на чемпионате Республики Татарстан, сейчас готовлюсь к российским соревнованиям, которые начнутся в марте.

Вероятно, в Якутской Республиканской специальной школе-интернате и состоялось знакомство с движением «Абилимпикс»?

Сайыына: Да, в 2018 году наша школа присоединилась к этому движению, и я сразу же решила участвовать в чемпионате. Моим первым опытом стала компетенция «Бисероплетение». Но эта попытка успехом не увенчалась, тогда через год классный руководитель предложила попробовать себя в компетенции «Мультимедийная журналистика». К этим соревнованиям готовиться стала заранее, что принесло свои плоды. Сначала на Национальном чемпионате я вошла в число финалистов, а потом заняла призовое место.

Тем не менее, для поступления вы выбрали юридический факультет. Почему?

Сайыына: Я считаю, что профессия юриста очень интересная и востребованная на рынке труда, да и самой хочется быть «подкованной» в этой сфере. Надеюсь принести пользу людям и позитивно влиять на происходящее в их жизни.

Возможно ли ваше участие в другой компетенции «Абилимпикс»?

Сайыына: Сейчас я об этом не думаю. Пока моей целью является участие

в X Международном чемпионате в Москве. Мне очень интересно узнавать что-то новое, преодолевать себя. Поэтому не исключено, что еще не раз приму участие в «Абилимпикс» в новых компетенциях. К счастью, возраст участников не ограничен.

«Участвуйте! Не пожалеете!»

Как проходит ваша подготовка к Международному чемпионату?

Сайыына: После Национального чемпионата у нас начались усиленные тренировки и ежемесячные срезы. Каждый раз мы узнаем что-то новое под руководством тренера сборной, эксперта Наталии Викторовны Кармашевой. За время подготовки мы с командой очень сдружились, и я надеюсь, что мы полным составом с гордостью представим нашу страну на Международном чемпионате. Хочу отметить, что университет, в котором я сейчас обучаюсь, меня поддержал, предоставив площадку для проведения контрольных срезов.

Участие в «Абилимпикс» как-то повлияло на вас? Что вам дало участие в конкурсном движении?

Сайыына: Благодаря участию в чемпионатах, я почувствовала уверенность в своих силах, перестала стесняться публичных выступлений, научилась четко формулировать свои мысли. Это очень помогает мне в учебе. Соревновательный дух «Абилимпикс» заставляет покорять все новые и новые вершины. Я считаю, что участие в этом конкурсе – значимое событие в жизни каждого члена сборной. Не зря «Абилимпикс» называют «Олимпиадой возможностей». Это и погружение в профессию, и возможность трудоустроиться, и мотивация к учебе. Добавлю, что за моим успехом стоят любимая семья, учителя и воспитатели из родной школы, преподаватели из Казанского университета.

Участие в чемпионате «Абилимпикс» помогло мне при поступлении в университет: за сертификаты и грамоты начисляют дополнительные баллы. И, конечно же, движение подарило мне множество друзей из всех регионов нашей необъятной страны. Если вы сомневаетесь, стоит ли принимать участие в чемпионате, не раздумайте – сразу соглашайтесь. Вы не пожалеете!