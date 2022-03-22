Жесть! Мукбанг по-якутски или как якутянка «сделала» азиатов!

Паблик @djiikey опубликовал видео, на котором якутянка продемонстрировала якутский вариант мукбанга — поедания на камеру.

В интернете, особенно в юго-восточной Азии подобные «поедания на камеру» пользуются большой популярностью. Азиатские блогеры, громко и аппетитно чавкая, поглощают множество деликатесов или же обычной еды за короткое время. Россияне так же публикуют подобные видео, например одно время все с удовольствием наблюдали как хрупкая девушка умяла 100 роллов за один присест.

Некоторых подобные видео успокаивают после напряженного дня, таким образом они снимают стресс. Многие просто не хотят есть в одиночестве и не прочь закусить «в компании». Ну, а большинство смотрят по приколу.

Но якутянка определенно порвала своих «азиатских коллег», ведь согласитесь, мукбанг по-якутски — это просто невероятная жесть! Красавица менее чем за две минуты умяла пол кило сырого мяса жеребятины или говядины. Все что ей понадобилось, это разделочная доска и нож.

Замороженная сырая жеребятина — традиционное блюдо в якутской кухне. Так же, как замороженная печень и строганина из деликатесной белорыбицы у народов Севера Якутии. Пищу можно обрабатывать разными способами — жаром огня или суровым морозом, считают якутяне.

Но со стороны поедание замороженного мяса или рыбы может показаться, мягко говоря, непривычным.