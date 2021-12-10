10.12.2021
12:53
181

Якутия

Мука первого сорта из вилюйской пшеницы

В Чочунском наслеге Вилюйского района Якутии началось производство муки первого сорта из собственной пшеницы. 

«Наше хозяйство стало заниматься выращиванием пшеницы в прошлом году – урожай составил 17 тонн зерна с 20 гектаров. В этом году с 40 гектар получили 38 тонн зерна и начали производство муки первого сорта. Мукомольню приобрели при финансовой поддержке Министерства сельского хозяйства и администрации Вилюйского улуса», — рассказал руководитель хозяйства «Ампаардаах» Симон Томский.

Работники хозяйства переоборудовали здание бывшей котельной под цех и запустили мукомольню, устранив все нарушения, выявленные  Роспотребнадзором.  При поддержке районной администрации хозяйство построило зернохранилище и приобрело дополнительную технику.

В перспективе хозяйство сможет удовлетворять потребности района в муке первого сорта.

Фото: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх