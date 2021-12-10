Мука первого сорта из вилюйской пшеницы

В Чочунском наслеге Вилюйского района Якутии началось производство муки первого сорта из собственной пшеницы.

«Наше хозяйство стало заниматься выращиванием пшеницы в прошлом году – урожай составил 17 тонн зерна с 20 гектаров. В этом году с 40 гектар получили 38 тонн зерна и начали производство муки первого сорта. Мукомольню приобрели при финансовой поддержке Министерства сельского хозяйства и администрации Вилюйского улуса», — рассказал руководитель хозяйства «Ампаардаах» Симон Томский.

Работники хозяйства переоборудовали здание бывшей котельной под цех и запустили мукомольню, устранив все нарушения, выявленные Роспотребнадзором. При поддержке районной администрации хозяйство построило зернохранилище и приобрело дополнительную технику.

В перспективе хозяйство сможет удовлетворять потребности района в муке первого сорта.