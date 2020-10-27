«Мудрец с трубкой»: Открылась выставка к 100-летию Дмитрия Красильникова

25 октября 2020 г. исполнилось 100 лет со дня рождения заслуженного деятеля науки ЯАССР, известного ученого в области изучения космических лучей сверхвысоких энергий, участника Великой Отечественной войны — Дмитрия Красильникова.

В честь этой знаменательной даты, сегодня в историческом парке «Россия-Моя история» открылась выставка, посвященная выдающемуся учёному Якутии.

В экспозиции представлены уникальные архивные фотографии и документы, а также личные вещи Дмитрия Даниловича. К примеру его коллекция курительных трубок, которые он часто использовал по прямому назначению, и запомнился для своих студентов и коллег как «мудрец с трубкой».

Выставка будет работать с 27 октября по 30 ноября 2020 г., вход свободный.

Справка: Д.Д. Красильников в 1948 г. он начал работу на станции космических лучей, организованной при Якутской научно-исследовательской базе АН СССР. Изучал метеорологические эффекты в космических лучах, экспериментально подтвердил теорию метеорологических эффектов Фейнберга-Дормана в вариациях интенсивности космических лучей. Внес определяющий вклад в разработку проекта Якутской комплексной установки ШАЛ, предназначенной для наблюдения космических лучей с энергией 1017-1020 эВ. С помощью этого метода был получен экспериментальный энергетический спектр космических лучей в области энергий 3×1017 – 1020 эВ, впервые установлена его нерегулярность.

Д.Д. Красильников имел постоянную связь с видными отечественными и зарубежными учеными, принимал активное участие в работе многих международных конференций и симпозиумов по космическим лучам, являлся членом Научного совета АН СССР по комплексной проблеме «Космические лучи», Координационного совета по исследованию космических лучей сверхвысоких энергий наземными установками.

С уважением,