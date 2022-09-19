МТС создала первый аудиогид по парку «Ленские столбы»

МТС создала первый аудиогид по национальному природному парку «Ленские столбы»

МТС объявляет о запуске проекта по цифровизации уникального природного парка «Ленские столбы». На первом этапе, при поддержке экспертов нацпарка «Ленские столбы», запущен бесплатный цифровой аудиогид по главной туристической достопримечательности Якутии, который позволит туристам при наличии смартфона качественно и интересно провести время во всемирно известном экопарке.

Аудиогид охватывает речной маршрут по акватории реки Лена, и пешую часть – по экотропе национального парка с видом на природные каменные изваяния. Всего в гиде более тридцати интересных локаций на протяжении почти ста километров. В экскурсию вошли – питомник лесных бизонов «Усть-Буотама», песчаные дюны Тукуланы, стоянка древнего человека «Диринг-Юрях». Также по пути на смотровую площадку можно услышать историю о образовании Ленских столбов, увидеть, как природа шлифует скалы, узнать, какие животные, птицы и растения способны жить в условиях колебания температуры до 80 градусов и «повстречать» «Дух Ленских столбов». В путешествии туристов будет сопровождать голос, известный каждому жителю Якутии – аудиогид озвучен актером Ньургуном Бэчигэн.

Бесплатная аудио-экскурсия доступна к скачиванию абонентам любого оператора на платформе МТС Live. Перед началом экскурсии достаточно бесплатно скачать приложение МТС Live на свой смартфон из AppStore или Google Play, в разделе Digital-контент найти аудиогид «Место силы: Ленские столбы» и следовать по маршруту, надев наушники. Аудиогид работает автономно, мобильный интернет не расходуется, можно в любом месте подключиться и прослушать рассказ о ближайшей локации.

«Социальные проекты МТС всегда призваны помогать развитию региона, открывать жителям и гостям нашей республики удобные цифровые возможности для повседневной жизни, досуга, или обучения. Мы находим наиболее яркие и вдохновляющие места в регионе и помогаем сделать их центром притяжения как туристов, так и «местом силы» для жителей региона. В Якутии таким местом является национальный парк «Ленские столбы». Аналитика больших данных МТС показала, что в этом году турпоток на Ленские столбы увеличился на 16 процентов по сравнению с прошлым годом. Посещают «Ленские столбы» как сами якутяне, так и гости из других регионов России: жители Иркутской области, Красноярского, Приморского, Хабаровского краев. И сегодня, соединив цифровые технологии МТС и уникальное историческое и природное наследие, мы сделали тайны этого маршрута доступными и понятными для жителей и гостей нашего региона», – рассказывает директор МТС в Республике Якутия Прокопий Неустроев.

«Перед нами стоит стратегическая задача по увеличению туристического потока в регион и популяризации с точки зрения туристической привлекательности маршрутов. Приятно видеть объединение усилий турбизнеса, органов власти и коммерческих структур во благо развития туризма и экопросвещения. В данном случае компания МТС организовала замечательный проект «Место силы». Мы надеемся, что поддержка различных структур поможет в туристическом развитии этого направления и позволит Республике Якутия войти в топ регионов для путешествий россиян», – подчеркнул министр предпринимательства, торговли и туризма Тимур Ханды.

Планируется, что до конца года аудиогид будет дополнен версией на якутском языке и фотографиями зимних пейзажей «Ленских столбов». В планах МТС также создание VR-фильма с эффектом 360 градусов об основных достопримечательностях по пути в национальный парк «Ленские столбы». Такой фильм позволит познакомить дистанционно всех желающий с главной достопримечательностью Якутии, а также в дальнейшем использовать в образовательных целях.

О проекте МТС «Место силы»

Проект МТС направлен на создание необходимой инфраструктуры для защиты природных объектов, повышение уровня экологической культуры населения и его вовлечения в сохранение природного наследия, а также развития экотуризма. В рамках программы МТС также в тесном сотрудничестве с национальными парками и заповедниками создает технологические продукты для экологического просвещения, включая VR-гиды, онлайн-экскурсии и другие сервисы для детей и взрослых.

О национальном парке «Ленские Столбы»

Уникальное место, главная и самая узнаваемая достопримечательность Якутии, вошедшая в список природного наследия ЮНЕСКО. На территории парка находятся много уникальных и интересных мест: знаменитые скальные образования «Ленские Столбы», представляющие собой многочисленные останцы разрушения коренных пород. Протяженность скал составляет более 40 км., а высота в местах достигает до 220 метров. В парке можно увидеть бизонов, включённых в Красную Книгу Международного союза охраны природы в питомнике лесных бизонов «Усть-Буотама». Также парк известен рекой Буотама, где нашлись окаменелости (лагерштетты), относящиеся к раннекембрийскому периоду (около 542 млн. лет назад), экзотическим для центральной Якутии ландшафтом – песчаными дюнами (тукуланы) «Кысыл Элэсин», «Саамыс-Кумага», памятником археологии, стоянкой древнего человека «Диринг-Юрях», датированной около 370 тысяч лет назад, наскальными рисунками и др.