24.08.2022
12:36
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Общество

МТС разогнала мобильный интернет на родине легендарного богатыря Майаҕатта Бэрт Хара

Якутск, РФ – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ведущая российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, объявляет об увеличении скорости мобильного интернета в четырех населенных пунктах Усть-Алданского улуса республики Якутия в два раза.   

Увеличении скорости мобильного интернета стало возможно благодаря расширению емкости канала связи.Модернизация сети прошла в четырех населенных пунктах Усть-Алданского улуса – селе Борогонцы, в котором в этом году состоялись Спортивные Игры народов Якутии, включая микрорайон Мындаба, а также в селах Кептени и Сырдах, где проживает около восьми тысяч человек.

Средняя скорость мобильного интернета МТС выросла в два раза и теперь жители улусов могут комфортно использовать цифровые сервисы — смотреть обучающие семинары, на высокой скорости серфить в сети и узнавать лайфхаки по ведению сельского хозяйства, онлайн-кинотеатры, играть в онлайн игры, а также общаться с близкими по видеосвязи, обмениваться «тяжелым» контентом в соцсетях, подавать заявления на Госуслугах и многое другое.

«Мы видим востребованность скоростного интернета среди жителей сельской местности –  только за последний год объем интернет-трафика в улусах вырос в среднем в полтора раза. Мы стремимся, чтобы высокоскоростной мобильный доступ был у всех, независимо от того, где человек сейчас находится. Поэтому мы расширяем нашу сеть не только в районном центре, но и в малых населенных пунктах и других труднодоступных местах», — комментирует директор филиала МТС в Республике Якутия Прокопий Неустроев.

Источник: Пресс-служба ПАО «МТС» по Республике Якутия, Екатерина Киселева

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