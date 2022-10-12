12.10.2022
18:57
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Финансы

МТС придется снизить тарифы

МТС нарушила антимонопольное законодательство — теперь компании придется снизить тарифы и выплатить штраф, сообщает тгк Реадовка. Сегодня комиссия федеральной антимонопольной службы России признала мобильного оператора МТС виновным в установлении и поддержании монопольно высокой цены на свои услуги. В январе этого года МТС повысил стоимость услуг сотовой связи для более чем 28 миллионов абонентов в среднем на 9,5 %, назвав причиной такий действий рост собственных затрат. Такая же ситуация повторилась в августе, сентябре и октябре 2022 года. Убедительных подтверждений своих расходов мобильный оператор в адрес ведомства так и не представил, а общее повышение тарифных планов составило более 20% при уровне индекса потребительских цен по состоянию на конец августа 10,5%. Теперь оператор обязан снизить повышенные тарифы до экономически обоснованного уровня, а также заплатить штраф.

Фото: Соцсети
Источник: тге Реадовка

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