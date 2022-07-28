МТС и «Водоканал» обезопасят якутян от несчастных случаев с помощью дистанционного мониторинга канализационных люков

Якутск, РФ – ПАО «МТС» (NYSE: MBT, MOEX: MTSS), ведущая российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, совместно с предприятием водоснабжения и водоотведения АО «Водоканал» запустили решение по дистанционному мониторингу канализационных люков в Якутске. Проект позволит минимизировать дорожные аварии и несчастные случаи среди людей и животных из-за открытых крышек люка, а также сократить материальные и временные затраты на выездной мониторинг люков и предотвратить возможные хищения крышек и другого имущества городского коммунального хозяйства.

Для мониторинга используются специальные датчики, которые устанавливаются на крышку люка изнутри и контролируют её положение в пространстве. Это позволяет дистанционно следить за состоянием объекта. При повреждении или отклонении от зафиксированного положения более чем на три градуса ответственному сотруднику мгновенно приходит автоматическое оповещение, после чего для проверки и устранения нарушений на место аварии отправляется выездная бригада.

«Обеспечение безопасности и комфорта жителей города и снижение эксплуатационных расходов становятся наиболее частыми причинами внедрения умных технологий в городскую среду. МТС уже несколько лет планомерно внедряет умные решения на Дальнем Востоке и в том числе в Якутии. Среди них – геоаналитика на основе больших данных, дистанционный сбор показаний приборов учета тепла и электроэнергии, мониторинг транспорта, интеллектуальное видеонаблюдение в парках и на промышленных объектах. Используя наш опыт и технологии, мы готовы продолжать и развивать цифровизацию городского хозяйства, а наш совместный проект с «Водоканалом» — еще один яркий пример того, как цифровые технологии помогают оптимизировать управление безопасностью и обеспечить защищенность горожан», — комментирует директор филиала МТС в Республике Якутия Прокопий Неустроев.

«Дистанционный контроль позволит более оперативно оценивать ситуацию с люками наших канализационных сетей. Очевидно, что открытые люки – это потенциальная опасность для жителей и автотранспорта, поэтому мы всегда тщательно следим за состоянием наших канализационных сетей, призываем горожан сообщать если увидят открытый люк. С решением от МТС, надеемся, что работа станет более оперативной», — отмечает генеральный директор АО «Водоканал» Анатолий Кырджагасов.

Датчики, установленные на крышках люков, работают на сети NB-IoT – специальной сети промышленного интернета вещей, предназначенной в том числе для работы элементов «умного города». Благодаря техническим характеристикам сети оборудование способно передавать сигнал даже из самых труднодоступных мест и сохранять работоспособность до 10 лет без подзарядки и замены батареи.