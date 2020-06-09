МСП: как минимизировать потери при смене налогового режима

Переход субъектов малого и среднего предпринимательства с ЕНВД (единого налога на вмененный доход) на другие виды налогообложения обсуждались на совещании в режиме ВКС с участием депутата Госдумы РФ, члена фракции “Единая Россия” Галины ДАНЧИКОВОЙ и первого заместителя председателя правительства — постоянного представителя РС(Я) при президенте РФ Андрея ФЕДОТОВА у заместителя председателя правительства РС(Я) Дениса БЕЛОЗЕРОВА.

В его работе приняли участие министры экономики Майя ДАНИЛОВА, предпринимательства, торговли и туризма Ирина ВЫСОКИХ, омбудсмен по защите прав предпринимателей Альбина КЫЧКИНА, замруководителя УФНС по РС(Я) Елена БОРИСОВА.

Напомним, что с 1 января 2021 года в России прекращается действие единого налога на вмененный доход (ЕНВД).

Вопрос о его продлении еще на один год неоднократно ставился бизнес-сообществом и правительством Якутии.

Отстаивая интересы предпринимателей, работающих на Крайнем Севере, депутат Государственной Думы РФ от партии “Единая Россия” Галина Данчикова вносила вместе с коллегами-депутатами это предложение в парламентскую Комиссию по вопросам поддержки МСП в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Но Правительство РФ предложение регионов не поддержало, аргументируя это тем, что переходный период для территорий был достаточно продолжительным, и они могли подготовиться к смене налогового режима.

В Правительстве считают, что после отмены ЕНВД предприниматели смогут перейти на один из трех вариантов налогооблажения— упрощенную систему (УСН), патент или налог на профессиональный доход (режим для самозанятых).

Проведенный в 23 регионах страны эксперимент для самозанятых граждан показал востребованность специального налогового режима, который начнет действовать с 1 июля 2020 года. Субъектам передано право самим принимать решение о введении на своей территории налога на профессиональный доход.

Государственным Собранием Ил Тумэн в апреле текущего года приняты поправки в Закон РС(Я) «О налоговой политике РС(Я)», которые позволяют это сделать.

Привлекательность этого налога заключается в том, что самозанятые граждане могут вести предпринимательскую деятельность с минимальными издержками в наиболее простом и необременительном режиме: это онлайн-регистрация, не требующая личного присутствия, отсутствие отчетности, ведение деятельности без контрольно-кассовой техники, размер налоговой ставки в 4% или 6% вместо 13% налога на доходы физических лиц.

В ходе ВКС участники совещания обсудили предложения по доработке законодательной базы для более безболезненного перехода бизнеса на другие налоговые режимы. В частности, полпред Андрей Федотов, ранее возглавлявший межрегиональную инспекцию министерства РФ по налогам и сборам, предложил налоговикам проанализировать, какую доходную базу республика потеряет, перейдя на другие виды налогов, и что получит, выбрав наиболее оптимальные.

Депутат Госдумы РФ Галина Данчикова рекомендовала в кратчайшие сроки выработать консолидированные предложения Якутии о внесении изменений в федеральное законодательство, согласовать его с бизнес-сообществом республики.

Вице-премьер правительства РС(Я) Денис Белозеров предложил создать рабочую группу, которая до 1 июля эти предложения согласует и направит депутату Госдумы для проработки на законодательном уровне.