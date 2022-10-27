МРОТ поднимут в 2023 году

Госдума на пленарном заседании приняла в I чтении законопроект об установлении в 2023 году минимального размера оплаты труда на уровне 16 242 рублей, сообщает ТАСС.

Так, величина МРОТ выросла на 6,3% относительно предыдущего года. При этом прожиточный минимум установлен на уровне 15 669 рублей.

Напомним, глава Минфина Антон Силуанов ранее сообщил, что в проекте бюджета РФ на предстоящие три года запланирован рост прожиточного минимума, МРОТ и зарплат бюджетников. Он отметил, что это будет способствовать увеличению зарплаты 3,5 млн работников.

Кроме того, в 2022 году на покрытие дефицита федерального бюджета планируется направить 1 трлн рублей из Фонда национального благосостояния.