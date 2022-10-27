27.10.2022
19:49
96
Финансы
МРОТ поднимут в 2023 году
Госдума на пленарном заседании приняла в I чтении законопроект об установлении в 2023 году минимального размера оплаты труда на уровне 16 242 рублей, сообщает ТАСС.
Так, величина МРОТ выросла на 6,3% относительно предыдущего года. При этом прожиточный минимум установлен на уровне 15 669 рублей.
Напомним, глава Минфина Антон Силуанов ранее сообщил, что в проекте бюджета РФ на предстоящие три года запланирован рост прожиточного минимума, МРОТ и зарплат бюджетников. Он отметил, что это будет способствовать увеличению зарплаты 3,5 млн работников.
Кроме того, в 2022 году на покрытие дефицита федерального бюджета планируется направить 1 трлн рублей из Фонда национального благосостояния.
Фото: Sakhalife
Источник: ТАСС
#в I чтении законопроект об установлении в 2023 году МРОТ на уровне 16 242 рублей#в проекте бюджета 2023 г. запланирован рост прожиточного минимума МРОТ и зарплат бюджетников#МРОТ в 2023 году вырастет#прожиточный мимнимум и МРОТ проиндексируют в 2023 г
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
27.10.2022
0
102
27.10.2022
0
93
27.10.2022
0
130
27.10.2022
0
169
27.10.2022
0
494
27.10.2022
0
1174
27.10.2022
0
229
27.10.2022
0
823
27.10.2022
0
225
27.10.2022
0
140
27.10.2022
0
182
27.10.2022
0
371
27.10.2022
0
319
27.10.2022
0
125
27.10.2022
0
712
27.10.2022
0
242
27.10.2022
0
327
27.10.2022
0
260
27.10.2022
0
1183
27.10.2022
0
223
27.10.2022
0
1465
27.10.2022
0
5978
27.10.2022
0
873
27.10.2022
0
833
27.10.2022
0
728
27.10.2022
0
1005
27.10.2022
0
1612
27.10.2022
0
327
27.10.2022
0
1302
27.10.2022
0
489
27.10.2022
0
880
27.10.2022
0
355
27.10.2022
0
333
27.10.2022
1
442
27.10.2022
0
348
27.10.2022
0
423
27.10.2022
1
260
27.10.2022
0
219
27.10.2022
0
785
27.10.2022
0
566
27.10.2022
0
851
27.10.2022
0
1592
27.10.2022
0
2499
27.10.2022
0
2198
27.10.2022
0
6247
26.10.2022
0
1718
26.10.2022
0
1030
26.10.2022
0
917
26.10.2022
1
4157
26.10.2022
0
658
26.10.2022
0
3320
26.10.2022
0
1471
26.10.2022
1
1010
26.10.2022
1
707
26.10.2022
0
288
26.10.2022
0
703
26.10.2022
0
1288
26.10.2022
0
1466
26.10.2022
0
1440
ТОП НОВОСТИ
23.10.2022
0
47722
25.10.2022
0
25954
24.10.2022
0
23158
25.10.2022
0
22116
22.10.2022
4
19662
21.10.2022
0
15435
23.10.2022
0
12679
22.10.2022
0
12553
Добавить комментарий