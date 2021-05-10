10.05.2021
11:30
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Происшествия

Мрачная статистика ДТП за праздники в Якутии

В период  майских  праздников на дорогах республики зарегистрировано 16 дорожно-транспортных  происшествий, в котором  1 человек погиб и 18 человек получили ранения различной степени тяжести.

С 1 по 9 мая по линии ГИБДД выявлено всего 4261 административных нарушения, в том числе за нетрезвое вождение составлено 153 материала,  за повторное вождение в пьяном виде  отстранены 24 водителя. 

В целях профилактики дорожно-транспортных происшествий ГИБДД продолжает работу по обеспечению безопасности дорожного движения на дорогах республики, сохранению жизни и здоровья участников дорожного движения.

На федеральных и региональных автомобильных дорогах региона  автоинспекторы продолжают нести службу на передвижных постах ДПС  на   автомашинах “КамАЗ”.

В ходе усиления особое внимание инспекторами будет уделено выявлению водителей, находящихся в нетрезвом состоянии, допускающих выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, нарушающих правила перевозки пассажиров, в том числе детей, профилактике нарушений ПДД пешеходами и  мотоциклистами.

С началом Мотосезона  напоминаем о том, что водители двухколесных транспортных средств должны знать и строго соблюдать Правила дорожного движения, которые регламентируют их передвижение по дорогам.  Мотоцикл должен быть зарегистрирован в установленном порядке в ГИБДД,  а у водителя в водительском удостоверении должна быть открыта соответствующая категория “А”. Управлять мотоциклом необходимо в мотошлеме и использовать  другие средства защиты. 

Призываем всех участников  дорожного движения быть максимально внимательными на дорогах: всегда при перевозке несовершеннолетних пассажиров использовать детские удерживающие устройства и ремни безопасности, снижать скорость при приближении к пешеходному переходу и помнить, что в любой момент на нем может появиться человек, пропускать пешеходов, пользующихся преимуществом в движении на пешеходном переходе. Особую  бдительность следует проявлять по отношению к детям и пожилым участникам дорожного движения, которые нередко неверно оценивают дорожную ситуацию.

Кроме того, и пешеходам, и водителям напоминаем об опасности и использования гаджетов при движении по проезжей части.

Уважаемые участники дорожного движения! Не оставайтесь равнодушными к проблеме нетрезвого вождения за рулем. Проинформируйте об этом органы правопорядка, конфиденциальность гарантируется.  Сотрудники полиции предпринимают оперативные меры реагирования на подобные сообщения в г.Якутске по номерам телефонов: 127, 35-22-22, 47-35-69, 02; в районах – по номерам телефонов дежурных частей отделов полиции.

Фото: Управление ГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия)
Источник: Управление ГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия)
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