Мрачная статистика ДТП за праздники в Якутии

В период майских праздников на дорогах республики зарегистрировано 16 дорожно-транспортных происшествий, в котором 1 человек погиб и 18 человек получили ранения различной степени тяжести.

С 1 по 9 мая по линии ГИБДД выявлено всего 4261 административных нарушения, в том числе за нетрезвое вождение составлено 153 материала, за повторное вождение в пьяном виде отстранены 24 водителя.

В целях профилактики дорожно-транспортных происшествий ГИБДД продолжает работу по обеспечению безопасности дорожного движения на дорогах республики, сохранению жизни и здоровья участников дорожного движения.

На федеральных и региональных автомобильных дорогах региона автоинспекторы продолжают нести службу на передвижных постах ДПС на автомашинах “КамАЗ”.

В ходе усиления особое внимание инспекторами будет уделено выявлению водителей, находящихся в нетрезвом состоянии, допускающих выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, нарушающих правила перевозки пассажиров, в том числе детей, профилактике нарушений ПДД пешеходами и мотоциклистами.

С началом Мотосезона напоминаем о том, что водители двухколесных транспортных средств должны знать и строго соблюдать Правила дорожного движения, которые регламентируют их передвижение по дорогам. Мотоцикл должен быть зарегистрирован в установленном порядке в ГИБДД, а у водителя в водительском удостоверении должна быть открыта соответствующая категория “А”. Управлять мотоциклом необходимо в мотошлеме и использовать другие средства защиты.

Призываем всех участников дорожного движения быть максимально внимательными на дорогах: всегда при перевозке несовершеннолетних пассажиров использовать детские удерживающие устройства и ремни безопасности, снижать скорость при приближении к пешеходному переходу и помнить, что в любой момент на нем может появиться человек, пропускать пешеходов, пользующихся преимуществом в движении на пешеходном переходе. Особую бдительность следует проявлять по отношению к детям и пожилым участникам дорожного движения, которые нередко неверно оценивают дорожную ситуацию.

Кроме того, и пешеходам, и водителям напоминаем об опасности и использования гаджетов при движении по проезжей части.

Уважаемые участники дорожного движения! Не оставайтесь равнодушными к проблеме нетрезвого вождения за рулем. Проинформируйте об этом органы правопорядка, конфиденциальность гарантируется. Сотрудники полиции предпринимают оперативные меры реагирования на подобные сообщения в г.Якутске по номерам телефонов: 127, 35-22-22, 47-35-69, 02; в районах – по номерам телефонов дежурных частей отделов полиции.