Каким способом будут производиться смыслы в мире, если человек есть ходячая биологическая машина для производства смыслов? Мышление человека основано на концептуальном пространстве — многомерном пространстве смыслов. В этом многомерном пространстве смыслов можно выделить области, репрезентируемые разными знаками, обозначающими предметы из предметных областей.

Человек чувствует себя счастливым тогда, когда осознанно вкладывается в некоторый процесс, изменяющий его. Другими словами, эпоха социальных механизмов, производящих «внешние» смыслы, такие как, к примеру, понятие о царстве божием, коммунизме во всем мире, покорении космоса и т. д, подходит к концу. Теперь каждый сам для себя решает, что он видит.



Сейчас нас интересуют не столько демографические сдвиги, сколько то, каким способом мы будем производить смыслы в мире, где кроме нас самих этим больше никакие внешние социальные механизмы заниматься не будут. Человеку придется жить на стыке двух или более профессий, однако.

Министерство образования и науки РС(Я), АОУ ДПО РС(Я) «Институт развития образования и повышения квалификации им. С.Н. Донского – II» с 24 по 30 марта проводят I региональную научно-практическую конференцию «MPCBI – пространство производства смыслов» с международным участием. Конференция посвящена актуальным вопросам развития современного образования в свете методики преподавания предметов естественно-математического цикла.

В целях диссеминации передового педагогического опыта, формирования мотивационного интереса к педагогическим преобразованиям, проектирования модели смыслового образования на конференции состоятся панельные дискуссии «От реалий к невозможному…», актовые лекции ведущих российских и зарубежных ученых, инноваторов образования, открытые уроки, мастер-классы, мастерские лучших учителей республики и Российской Федерации. Также будет представлен международный и российский опыт организации современного учебного занятия «Международный урок «Россия (Якутия) — Индонезия». Командная олимпиада учителей информатики и математики, Rapid-форсайт «Проектирование пространства производства смыслов» обещают быть интересными и содержательными.

В завершение всех участников ждет дискуссионный зал конференции: «Образование будущего» — открытый микрофон.





