Можно отправить участнику спецоперации адресную посылку — штаб «Якутия с тобой!»

Айыл Дьулурха

Штаб общественного движения «Якутия с тобой!» начал прием адресных

посылок военнослужащим.

Об этом на брифинге сообщил руководитель штаба движения «Якутия с тобой!»

Айыл Дьулурха.

«Родные военного, отправляя адресную посылку, имеют возможность выполнить

его конкретную заявку. Адрес военнослужащего не афишируется, и по своим

защищенным каналам связи передается в территориальный опорный пункт

республики. Данные отправления шифруются и затем посылка передается через

цепочку опорных пунктов до адресата»,– рассказал Айал Дьулурха.

Напомним, пункт сбора помощи и посылок мобилизованным «Якутия с тобой!»

находится по адресу: г. Якутск, ул. Орджоникидзе, 10, вход с торца, работаем

с 10:00 до 19:00 без выходных.