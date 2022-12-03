03.12.2022
12:40
213
Якутия
Можно отправить участнику спецоперации адресную посылку — штаб «Якутия с тобой!»
Штаб общественного движения «Якутия с тобой!» начал прием адресных
посылок военнослужащим.
Об этом на брифинге сообщил руководитель штаба движения «Якутия с тобой!»
Айыл Дьулурха.
«Родные военного, отправляя адресную посылку, имеют возможность выполнить
его конкретную заявку. Адрес военнослужащего не афишируется, и по своим
защищенным каналам связи передается в территориальный опорный пункт
республики. Данные отправления шифруются и затем посылка передается через
цепочку опорных пунктов до адресата»,– рассказал Айал Дьулурха.
Напомним, пункт сбора помощи и посылок мобилизованным «Якутия с тобой!»
находится по адресу: г. Якутск, ул. Орджоникидзе, 10, вход с торца, работаем
с 10:00 до 19:00 без выходных.
Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба АГиП РС(Я)
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