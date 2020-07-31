Можно ли теперь ходить в поликлиники?

Министерство здравоохранения Якутии, согласно утвержденным методическим рекомендациям Минздрава России, разработало поэтапный план возобновления работы медучреждений региона в плановом режиме.

Экстренные и неотложные приемы продолжают работу. Восстановление профильной деятельности медицинских организаций в Якутии произошло не в полном объеме, прием пациентов в поликлиниках проводится согласно утвержденному поэтапному плану.

На данный момент можно пройти в медучреждения ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ:

— проведение инструментальных видов исследования в плановом порядке (ФЛГ, Рентген, КТ, МРТ);

— плановые медосмотры на продление и получение водительских прав, продление и получение разрешения на ношение оружия.

Пациент может записаться через:

— Региональный портал пациента er14.ru.

— Телефоны «горячих линий» и регистратур медицинских организаций.

— Через единый портал «Государственных услуг».

— Через приложение «Медсеть»

В плановом режиме возобновили частично работу ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ:

— ГАУ РС (Я) «Якутский стоматологический специализированный центр» — ул. Ф.Попова, 16, телефон: 21-01-76, детское отделение по Ярославского, 6/3, 42-22-56;

⁃ Кардиодиспансер ГАУ РС (Я) «РБ№1 – НЦМ – Сергеляхское шоссе, 4, 39-50-01.