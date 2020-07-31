Можно ли теперь ходить в поликлиники?
Министерство здравоохранения Якутии, согласно утвержденным методическим рекомендациям Минздрава России, разработало поэтапный план возобновления работы медучреждений региона в плановом режиме.
Экстренные и неотложные приемы продолжают работу. Восстановление профильной деятельности медицинских организаций в Якутии произошло не в полном объеме, прием пациентов в поликлиниках проводится согласно утвержденному поэтапному плану.
На данный момент можно пройти в медучреждения ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ:
— проведение инструментальных видов исследования в плановом порядке (ФЛГ, Рентген, КТ, МРТ);
— плановые медосмотры на продление и получение водительских прав, продление и получение разрешения на ношение оружия.
Пациент может записаться через:
— Региональный портал пациента er14.ru.
— Телефоны «горячих линий» и регистратур медицинских организаций.
— Через единый портал «Государственных услуг».
— Через приложение «Медсеть»
В плановом режиме возобновили частично работу ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ:
— ГАУ РС (Я) «Якутский стоматологический специализированный центр» — ул. Ф.Попова, 16, телефон: 21-01-76, детское отделение по Ярославского, 6/3, 42-22-56;
⁃ Кардиодиспансер ГАУ РС (Я) «РБ№1 – НЦМ – Сергеляхское шоссе, 4, 39-50-01.
+7 (999) 174-67-82