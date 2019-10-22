Можно ли ловить рыбу на электроудочку?

Якутская природоохранная прокуратура разъясняет: является ли правомерным использование электроудочки во время рыбалки?

Электроудочка – прибор для ловли рыбы с помощью подачи в воду электрического разряда. Это мощный трансформатор, который преобразует ток аккумулятора до тысячи и более вольт. Такой разряд губителен для всех живых организмов в радиусе нескольких десятков метров. А это, соответственно, не может не сказаться на всей экосистеме.

В соответствии с п. 5 Правил продажи товаров дистанционным способом, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.09.2007 № 612, не допускается продажа дистанционным способом товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена законодательством РФ.

Согласно ч. 4 ст. 26 Федерального закона от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», Перечня запрещенных к ввозу на территорию РФ орудий добычи (вылова) водных биоресурсов, утвержденных постановлением Правительства РФ от 02.02.2010 № 42, в целях сохранения водных биоресурсов и среды их обитания запрещается ввоз на территорию РФ электроловильных систем и устройств, состоящих из электрических генераторов сигналов, с подсоединенными проводниками и аккумуляторов (батареей), совместно выполняющих функцию добычи (вылова) водных биоресурсов посредством электрического тока.

В силу п. 15.2 Правил рыболовства для Восточно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна, утв. приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 03.09.2014 № 348, при осуществлении рыболовства юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и гражданам запрещено осуществлять добычу (вылов) водных биоресурсов с применением орудий и способов добычи (вылова), воздействующих на водные биоресурсы электрическим током.

Таким образом, использование при осуществлении рыболовства и торговля электроловильных систем и устройств, в том числе посредством использования сети «Интернет», в РФ запрещена.

К примеру, в истекшем периоде 2019 года в ходе мониторинга сети «Интернет» Якутской природоохранной прокуратурой выявлены интернет-страницы, содержащие предложение о приобретении дистанционным способом электроудочек с доставкой в Республику Саха (Якутия).

В этой связи природоохранной прокуратурой в суды общей юрисдикции предъявлено 12 административных исковых заявлений о признании информации о продаже электроудочек на интернет-страницах запрещенной к распространению, которые рассмотрены и удовлетворены.

В случае, если добыча (вылов) водных биологических ресурсов будет осуществлена с применением электротока или других запрещенных орудий и способов массового истребления водных биологических ресурсов, предусмотрена уголовная ответственность по части 1 статьи 256 Уголовного кодекса РФ, предусматривающая уголовное наказание в виде штрафа в размере от 300 тыс. до 500 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 2 до 3 лет, либо в виде обязательных работ сроком до 480 часов, либо в виде исправительных работ на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок.

При этом следует иметь ввиду, что в соответствии с постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 23.11.2010 № 26 «О некоторых вопросах применения судами законодательства об уголовной ответственности в сфере рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов (часть 2 статьи 253, статьи 256, 258.1 УК РФ)» под незаконной добычей (выловом) водных биологических ресурсов следует понимать действия, направленные на их изъятие из среды обитания и (или) завладение ими в нарушение норм экологического законодательства (например, с использованием запрещенных орудий лова), при условии, что такие действия совершены лицом с применением электротока либо иных способов массового истребления водных животных и растений, в местах нереста или на миграционных путях к ним, на особо охраняемых природных территориях, в зоне экологического бедствия или в зоне чрезвычайной экологической ситуации либо, когда такие действия повлекли причинение крупного ущерба.