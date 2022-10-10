10.10.2022
17:49
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Общество

Может хватит ТЦ в центре Якутска? Пора подумать о детях! — родители школы №2

Сегодня в 18.30 час. администрация школы №2 проводит собрание родителей по поводу спорного земельного участка рядом с учебным заведением. Напомним, Окружная администрация Якутска передала средней школе №2 прилегающий к ней участок земли для строительства пристроя, необходимо переполненной школе для обеспечения нормального учебного процесса для 2 тысяч учащихся. Это решение было принято после выигранных судов с владелицей ТЦ «Сахаэкспоцентр» Викторией Федоровой.

Как сообщает издание «В-Якутии.ру», выяснилось, что Федорова часть помещений продала третьему лицу – «Русскому инвестиционному клубу», но не уведомила арендатора – администрацию Якутска об этом, как того требует договор аренды. В свою очередь, орган местного самоуправления направил иск о признании договора аренды с ИП Федоровой В.М. расторгнутым. Дела рассматриваются в Арбитражном суде Якутии.

В объявлении о собрании родителей администрация школы №2 сообщает, что после судов Виктория Федорова выражала согласие с расторжением договора аренды земельного участка. Но дело получило новый поворот, когда ООО УК «Русский инвестиционный клуб» стало добиваться признания неправомерности выделения данного участка под пристрой школы. 

Спорный участок выделен желтым.

Родительский комитет школы №2 направил открытое письмо главе Якутска, в котором говорится:

…Наша школа находится в центре города, имеет хорошую доступность для детей, но в связи с ежегодным ростом обучающихся ситуация с наполняемостью школы становится все более тревожной. Сегодня в школе обучается 2011 детей в две смены, все классы переполнены. Это не может не влиять на качество обучения, психологию подрастающего поколения и педколлектива, а также на уровень безопасности.

Особенно больно для нас родителей, что из-за всего этого многие дети не смогут реализовать весь свой потенциал, свои таланты и наклонности. Какой тут индивидуальный подход к детям, когда ученики сидят в классах чуть ли не друг на друге!..

Мы уверены, что без создания новых учебных мест, строительства нового корпуса школы хотя бы на 400-500 мест, который будет соединен с основным зданием галереей ситуацию в корне улучшить не удастся.

Мы, родители учеников школы №2, считаем, что на городской земле вдоль улицы Ярославского за Сахаэкспоцентром, тем более, что она пустует почти 20 лет, надо построить на ней дополнительные корпус для обучения детей из нашей школы.

В центре города уже и так на каждом шагу торговые центры, может быть уже хватит? Может быть, пора о детях и школах задуматься?

Фото: Yktinform.ru
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU

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