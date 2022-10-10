Может хватит ТЦ в центре Якутска? Пора подумать о детях! — родители школы №2
Сегодня в 18.30 час. администрация школы №2 проводит собрание родителей по поводу спорного земельного участка рядом с учебным заведением. Напомним, Окружная администрация Якутска передала средней школе №2 прилегающий к ней участок земли для строительства пристроя, необходимо переполненной школе для обеспечения нормального учебного процесса для 2 тысяч учащихся. Это решение было принято после выигранных судов с владелицей ТЦ «Сахаэкспоцентр» Викторией Федоровой.
Как сообщает издание «В-Якутии.ру», выяснилось, что Федорова часть помещений продала третьему лицу – «Русскому инвестиционному клубу», но не уведомила арендатора – администрацию Якутска об этом, как того требует договор аренды. В свою очередь, орган местного самоуправления направил иск о признании договора аренды с ИП Федоровой В.М. расторгнутым. Дела рассматриваются в Арбитражном суде Якутии.
В объявлении о собрании родителей администрация школы №2 сообщает, что после судов Виктория Федорова выражала согласие с расторжением договора аренды земельного участка. Но дело получило новый поворот, когда ООО УК «Русский инвестиционный клуб» стало добиваться признания неправомерности выделения данного участка под пристрой школы.
Родительский комитет школы №2 направил открытое письмо главе Якутска, в котором говорится:
…Наша школа находится в центре города, имеет хорошую доступность для детей, но в связи с ежегодным ростом обучающихся ситуация с наполняемостью школы становится все более тревожной. Сегодня в школе обучается 2011 детей в две смены, все классы переполнены. Это не может не влиять на качество обучения, психологию подрастающего поколения и педколлектива, а также на уровень безопасности.
Особенно больно для нас родителей, что из-за всего этого многие дети не смогут реализовать весь свой потенциал, свои таланты и наклонности. Какой тут индивидуальный подход к детям, когда ученики сидят в классах чуть ли не друг на друге!..
Мы уверены, что без создания новых учебных мест, строительства нового корпуса школы хотя бы на 400-500 мест, который будет соединен с основным зданием галереей ситуацию в корне улучшить не удастся.
Мы, родители учеников школы №2, считаем, что на городской земле вдоль улицы Ярославского за Сахаэкспоцентром, тем более, что она пустует почти 20 лет, надо построить на ней дополнительные корпус для обучения детей из нашей школы.
В центре города уже и так на каждом шагу торговые центры, может быть уже хватит? Может быть, пора о детях и школах задуматься?
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