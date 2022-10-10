Может хватит ТЦ в центре Якутска? Пора подумать о детях! — родители школы №2

Сегодня в 18.30 час. администрация школы №2 проводит собрание родителей по поводу спорного земельного участка рядом с учебным заведением. Напомним, Окружная администрация Якутска передала средней школе №2 прилегающий к ней участок земли для строительства пристроя, необходимо переполненной школе для обеспечения нормального учебного процесса для 2 тысяч учащихся. Это решение было принято после выигранных судов с владелицей ТЦ «Сахаэкспоцентр» Викторией Федоровой.

Как сообщает издание «В-Якутии.ру», выяснилось, что Федорова часть помещений продала третьему лицу – «Русскому инвестиционному клубу», но не уведомила арендатора – администрацию Якутска об этом, как того требует договор аренды. В свою очередь, орган местного самоуправления направил иск о признании договора аренды с ИП Федоровой В.М. расторгнутым. Дела рассматриваются в Арбитражном суде Якутии.

В объявлении о собрании родителей администрация школы №2 сообщает, что после судов Виктория Федорова выражала согласие с расторжением договора аренды земельного участка. Но дело получило новый поворот, когда ООО УК «Русский инвестиционный клуб» стало добиваться признания неправомерности выделения данного участка под пристрой школы.

Спорный участок выделен желтым.

Родительский комитет школы №2 направил открытое письмо главе Якутска, в котором говорится: