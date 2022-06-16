Мозамбик в Глазной больнице. Студентка СВФУ проходит практику в ЯРОКБ

Рабочий день будущей медицинской сестры с высшим сестринским образованием сегодня может проходить в стационаре у хирургов, завтра — на сестринском посту в отделении, а завершится неделя для студента может в процедурном кабинете.

По словам Клезии, микрохирургия глаза — завораживает, девушке интересно наблюдать за трудами офтальмохирургов ЯРОКБ. Возможно, трудовую деятельность Клезия начнёт именно в офтальмологии, решение пока не принято, в Республиканской офтальмологии она проходит с 24 мая.

До практики в Глазной больнице, будущая медицинская сестра побывала в Якутском онкодиспансере.

«Прохождение практики задержалось из-за пандемии COVID-19, ЯРОКБ стала всего вторым местом для отработки навыков, полученных во время обучения в Мединституте. Здесь я остаюсь на все лето, со мною рядом мои одногруппники, и отзывчивый коллектив Якутской республиканской офтальмологической клинической больницы, выступают отличным подспорьем, несмотря на упущенное время из-за ковид» — рассказала Клезия.

По счастливой случайности, оказалось, что, когда Клезия болела новой коронавирусной инфекцией, в стационаре Медицинского центра города Якутска, её лечащим врачом был наш главный врач больницы — Иван Луцкан.

В этом году пациент и лечащий врач встретились в новых амплуа — Иван Петрович выступает руководителем, наставником и другом будущему медицинскому специалисту с высшим образованием.