«Моя железная дорога»: в Петербурге вышла книга Александра Дудникова

«В книгу вошли воспоминания и дневниковые записи автора, непосредственного участника и свидетеля событий периода интенсивного строительства Байкало-Амурской железнодорожной магистрали, — рассказала руководитель издательства Светлана Склейнис. — О небывалом энтузиазме бамовцев, любви к профессии, становлении личности в непростых условиях Севера, тяжелых буднях транспортных строителей повествует автор».

В Санкт-Петербурге в издательстве «Кордис» вышла в свет книга заслуженного строителя РФ Александра Дудникова «Моя железная дорога. Как строили Байкало-Амурскую магистраль».

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