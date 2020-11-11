11.11.2020
15:49
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Якутия
«Моя железная дорога»: в Петербурге вышла книга Александра Дудникова
В Санкт-Петербурге в издательстве «Кордис» вышла в свет книга заслуженного строителя РФ Александра Дудникова «Моя железная дорога. Как строили Байкало-Амурскую магистраль».
«В книгу вошли воспоминания и дневниковые записи автора, непосредственного участника и свидетеля событий периода интенсивного строительства Байкало-Амурской железнодорожной магистрали, — рассказала руководитель издательства Светлана Склейнис. — О небывалом энтузиазме бамовцев, любви к профессии, становлении личности в непростых условиях Севера, тяжелых буднях транспортных строителей повествует автор».
Иллюстрировал издание заслуженный художник РФ Владимир Мягков.
Книга издана при финансовом содействии – ООО «Объединение «Содействие развитию предпринимательства».
Фото: Пресс-служба администрации Алданского района.
Источник: Пресс-служба администрации Алданского района.
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