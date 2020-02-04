«Моя работа»: «Сахатранснефтегаз» — надежный работодатель

Акционерное Общество «Сахатранснефтегаз» на протяжении многих лет работает в тесном сотрудничестве с Госкомитетом по занятости населения и службами занятости республики. Как отметила сегодня во время посещения нового офиса «Моя работа» сотрудниками производственной компании, руководитель фронт-офиса столицы Мария Слепцова: «Сахатранснефтегаз» — это наш самый надежный работодатель, которого мы всегда ставим в пример».

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С открытием современного и первого на Дальнем Востоке фронт-офиса «Моя работа» поздравил начальник управления кадровой политики компании Моисей Ефимов, член Общественного Совета Государственного Комитета занятости населения республики.

— С удовлетворением отмечаем активную и результативную работу Госкомитета и Центров занятости по всем направлениям трудоустройства населения. Мы с вами работаем над реализацией многих проектов и программ, в том числе по профессиональной переподготовке и стажировке молодых специалистов. Нами в подразделениях организованы стажировочные площадки, где с молодыми специалистами работают наши наставники. Отмечу, что после стажировки многие остаются у нас работать. Мы с вами ведем постоянную работу в интерактивном портале Службы занятости в части размещения информации об открытых вакантных должностях и поиску подходящих специалистов. За 2019 год в нашу Компанию трудоустроено 286 человека на 100 % из числа местных кадров. Численность молодых специалистов до 30 лет составила 97 человек, а также нашли работу в сельской местности 133 человек, — сообщил Моисей Ефимов, — Вы очень оперативно открыли весьма актуальный и современный фронт-офис, который, безусловно, очень удобен для людей. Организованы необходимые условия: начиная с поиска работы, информирования о положении на рынке труда, заканчивая профессиональным обучением.

Справка

В АО «Сахатранснефтегаз» трудится 2 200 человек.

В 2019 году трудоустроено 30 молодых специалистов с высшим и средним профессиональным образованием.

Средний возраст работников — 39 лет.

Категории работников: рабочие — 63 %, специалисты — 28%, руководители — 9%.

Образовательный уровень работников: 42 % — с высшим образованием, 36% — со средним профессиональным, 22% — с начальным профессиональным образованием.

АО «Сахатранснефтегаз» — победитель в номинации «Лучшая база по организации практики студентов СВФУ им. М.К. Аммосова». По итогам Года содействия занятости в республике Компания награждена Благодарностью Главы Республики Саха (Якутия) Николаева А.С. за весомый вклад в реализацию государственной политики в области занятости населения.