Мотоциклист попал в реанимацию после аварии в Намском районе

5 мая в 15:45 в дежурную часть ОМВД России по Намскому району поступило телефонное сообщение о том, что в с. Намцы на ул. Чернышевского произошло ДТП. Сообщалось о пострадавшем.

В ходе проверки информации предварительно установлено, что 41-летний мужчина, управляя мотоциклом «Регул Мото», не выбрал безопасную дистанцию до впереди следовавшего автомобиля «ГАЗ-279951» и совершил с ним столкновение.

В результате аварии мотоциклист с тяжелыми травмами головы был доставлен в реанимацию. В момент ДТП пострадавший находился без мотошлема и других средств защиты. Кроме того, он не имеет водительского удостоверения, мототехника на учете в ГИБДД не состоит. Произведен забор крови на наличие в организме алкоголя и наркотических средств.

Водитель грузовика и его пассажир не пострадали. Освидетельствование показало, что автомобилист был трезв.

Госавтоинспекция напоминает, что любым видом транспортного средства необходимо управлять только при наличии водительского удостоверения, которое получают после прохождения и сдачи экзаменов теоретической и практической части Правил дорожного движения. Кроме того, мотоцикл непременно должен быть зарегистрирован, согласно правилам регистрации автотранспорта, иметь государственный номер, пройденный техосмотр, полис ОСАГО. Управлять мотоциклом необходимо в мотошлеме, а под верхнюю одежду желательно надеть специальную мотозащиту.

Перед тем, как выезжать на дорогу, следует проверить техническое состояние мотоцикла, устранить все неисправности. На дороге нужно неукоснительно соблюдать все нормы ПДД – не превышать скорость, соблюдать боковой интервал и дистанцию с другими транспортными средствами, не выезжать на полосу встречного движения, не пытаться проехать между близко едущими машинами в плотном потоке. Кроме того, не забывайте обязательно включать сигнал поворота при перестроениях, чтобы проинформировать заранее других участников движения о планируемом маневре и не допустить аварийной ситуации.

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