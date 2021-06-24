Мотоциклист получил тяжелые травмы

23 июня в 16:45 в дежурную часть ОМВД России по Чурапчинскому району поступило сообщение о том, что в селе Чыаппара произошло ДТП с участием мототранспорта, имеется пострадавший.

В ходе проверки установлено, что 23 июня в 11:00 в селе Чыаппара по ул. Протодьяконова 46-летний мужчина, управляя мотоциклом марки РегулМото, не справившись с рулевым управлением, совершил опрокидывание двухколесного транспорта.

В результате происшествия мужчина получил перелом левой ключицы со смещением, ушиб обеих предплечий, сотрясение головного мозга. Пострадавший доставлен и госпитализирован в хирургическое отделение Чурапчинской больницы. В момент ДТП был без защитной экипировки, без шлема.

В ходе проверки установлено, что водитель мотоцикла к административной ответственности по линии ГИБДД не привлекался, водительского удостоверения не имеет. Мотоцикл марки РегулМото на учете ГИБДД в установленном порядке не состоит. Со слов мотоциклиста по договору купли- продажи двухколесный транспорт принадлежит ему. По результатам проверки на факт употребления спиртных напитков – результат показал положительный 0,79 мг/л.

По факту проводится проверка.

Госавтоинспекция напоминает, что пьяный водитель создает угрозу для жизни и здоровья всех участников дорожного движения. Именно небольшая доза тонизирует организм, и человек, не ощущая опьянения начинает чувствовать подъем сил и, что самое страшное, начинает неадекватно оценивать свои возможности. Алкоголь является наиболее частой причиной ДТП, при которых участники получают серъезные травмы или погибают.

Напомним, что согласно Кодекса РФ административных правонарушений по статье 12.7 части 1 за управление мототранспортом без водительского права предусмотрен штраф от 5000 до 15000 тысяч рублей. При управлении мототранспортом необходимо использовать основной элемент экипировки – защитный шлем, который служит для защиты головы. За неиспользование мотошлема по статье 12.6 КоАП РФ предусмотрен административный штраф в размере 1000 рублей.