Мотоциклист без прав врезался в жеребца

За прошедшие сутки на дорогах республики произошло два ДТП с участием мототранспорта.

Днем 24 июля в дежурную часть ОМВД России по Олекминскому району поступило телефонное сообщение о том, что между селами Токко и Куду-Куель на обочине рядом с мотоциклом лежит человек.

В ходе проверки информации предварительно установлено, что 25-летний молодой человек, управляя мотоциклом марки «Райсер», не справился с управлением и допустил опрокидывание транспорта.

В результате ДТП мотоциклист получил тяжелые травмы головы. В настоящее время пострадавший в бессознательном состоянии находится в реанимации.

Ещё одно ДТП с участием двухколесного транспорта произошло в Чурапчинском районе: в местную больницу с переломом руки и множественными ушибами и ссадинами был госпитализирован 19-летний молодой человек. Выяснилось, что травмы он получил, будучи находясь за рулём мотоцикла «РЕГУЛМОТО». С его слов, во время движения по улице с. Телей Диринг на проезжую часть неожиданно выбежал жеребец, вследствие чего мотоцикл совершил наезд на животное и опрокинулся. Освидетельствование показало отрицательный результат на наличие алкоголя в организме пострадавшего. В отношении него сотрудниками ГИБДД составлены административные материалы за управление транспортным средством лицом, не имеющим на то права, отсутствие мотошлема и регистрационных документов на мото.

В обоих случаях водители мототехники не имеют права управления. Кроме того, в момент аварии оба были без мотошлемов и других средств защиты, что стало причиной получения ими серьёзных травм.

Управление мотоциклом и мопедом, как и любой другой техникой на колесах, требуют умения, навыков и обязательного знания правил дорожного движения. Садиться за руль двухколесной техники можно только пройдя обучение в автошколе и получив водительское удостоверение категорий «М», «А1» и «А». Важно не только уметь управлять мотоциклом, но и ориентироваться в сложных дорожных ситуациях.

При управлении мототранспортом необходимо использовать основной элемент экипировки — защитный шлем, который служит для защиты головы.