Мотоцикл перевернулся — двое подростков в больнице

Предварительно было установлено, что 3 августа около 3-х часов дня, 16 летний несовершеннолетний водитель, управляя мотоциклом «Минск», не справившись с рулевым управлением совершил опрокидывание на проезжей части дороги, в результате чего получил сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, ушиб ключицы.

В момент ДТП он перевозил несовершеннолетнюю, которая также пострадала в результате ДТП, ей врачи поставили диагноз ушиб коленного сустава, ушибленно-рваная рана голени.

В отношении водителя составлены административные материалы за управление мотоциклом без прав, без мотошлема, без документов на транспортное средство, мотоцикл задержан и помещен на спец.стоянку, а в отношении пассажирки составлен административный материал за отсутствие мотошлема.

В отношении законного представителя, которая купила и передала право управлять данным транспортом внуку, вынесено постановление по ч.3 ст.12.7 КоАП РФ, назначен штраф в размере 30 тыс рублей. В отношении законных представителей проводится проверка о ненадлежащем контроле за несовершеннолетними.