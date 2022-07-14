Мотаем на ус: интервью с топовым ученым России



Действительно актуальное интервью получилось у редакторов одноименного выпуска на канале “Якутия24” с профессором Сколтеха и РАН Артемом Огановым.

Артем Ромаевич наиболее известен работами по созданию методов компьютерного дизайна новых материалов и предсказания кристаллических структур, а также по химии высоких давлений и изучению вещества планетных недр.

Напомним, что он в качестве эксперта принял участие во вторых Международных интеллектуальных играх, втретился с молодыми учеными, коллективами институтов, академии наук Якутии.

Не зря Оганова относят к самым цитируемым российским ученым. Прекрасное владение иностранными языками, мастерски построенные речи и, безусловно, умные мысли талантливого исследователя моментально подхватываются СМИ.

В интервью якутскому телеканалу ученый сказал, что наука жизненно важна не только для России, но и для всех стран мира. «Или вы развиваете науку, или считаете потери. Выбора нет…», — добавил он.

Свою страсть к науке Артем Ромаевич объяснил тем, что уже с четырех лет своей жизни интересовался только профессией ученого. А сейчас он видит аналогичный интерес у своего младшего из детей (у него их пятеро) — четырехлетнем сыне Саше, который вместе с отцом посетил Якутию. «Но у каждого человека свой путь, все в разном возрасте приходят к выбору профессии – «каждый выбирает для себя женщину, религию, дорогу», процитировал он слова из известных стихов Юрия Левитанского.

Оганов подчеркнул, после МИИ-2022 он пришел к выводу, что Якутия это тот регион России, где с самого юного возраста у детей «подпитывается» любопытство к исследованиям. «Глазки горят, а это самое главное в нашей профессии – стремиться к знанию. Да и вообще, мне кажется, для живого, культурного человека очень важно стремление к саморазвитию. Это стремление очень ярко я увидел у местных ребят. И это желание во многом подпитывается теми, кто руководит системой образования в Якутии… Когда возникает талантливый ученый, вокруг него потом создается целая школа. И это необязательно мерзлотоведение или мамонты, это может быть совершенно новое. Так что будущее есть в любой области науки, когда есть горящие глаза молодых человечков», — оценил Оганов.

На вопрос о качествах, которым должен обладать ученый, эксперт совершенно верно сказал, что ученые такие же люди, как и все остальные. В любой сфере жизни, если есть желание достичь успеха, человеку нужно быть любопытным, искателем истины, верящим в свои силы, энергичным, позитивным, не стоящим на месте.

«Я по уши влюбился в Якутию и этих замечательных людей, которые ее населяют. Если меня позовут, сочту честью приехать снова на МИИ. И мы договорились, что я это совмещу, например, с уроками в школе, проведу какие-то лекции… Я люблю иногда это делать», — поделился планами ученый.