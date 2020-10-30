Мостов в Якутии станет больше

До конца текущего года в четырех районах Якутии планируется сдать в эксплуатацию после реконструкции и строительства пять мостовых переходов за счёт республиканского дорожного фонда.

На сегодня завершены строительство моста через реку Тюгюэне в Кобяйском районе и реконструкция мостового перехода на реке Бере в Амгинском улусе. До конца текущего года будут возведены и обновлены мосты вместе с подходами на реке Аргахтаах и ручье без названия (км 56+349) в Мирнинском районе. В Оймяконском районе мостовики завершают реконструкцию объекта через реку Тирех-Юрях.

Строительство и реконструкция мостовых сооружений будут продолжены. Например, в Томпонском улусе в 2021 году на автомобильной дороге «Яна» планируется реконструкция мостового перехода через реку Менкюле. В 2022 году будет обеспечен проезд через реку Аллах-Юнь на 609 км автомобильной дороги «Амга» в Усть-Майском районе. Возведение этого моста начато в текущем году, его протяженность составит 326 пог. м, вместе с подходами — 1,625 км.

В текущем году в строительстве и реконструкции мостовых переходов подрядчиками выступают ЗАО «Дороги Саха», ООО «Мосты Севера», ООО «СтройМост» и ООО «Механический завод «Восход».